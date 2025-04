Edingen-Neckarhausen. (skv) Wenn in Gratulationsständchen gern "Hundert" auf "verwundert" gereimt wird – bei Klara Löchle passt es völlig! Denn wer die freundliche und agile Seniorin kennt, will nicht glauben, dass in ihrem Personalausweis unter "Geburtstag" der 16. April 1925 steht.

Bestens gelaunt und mit einer bemerkenswerten körperlichen und geistigen Rüstigkeit feierte Klara