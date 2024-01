Hirschberg-Großsachen. (ans) Zu einem Stromausfall in Teilen Großsachsens ist es in der Nacht zum Freitag gekommen. Wie die Stadtwerke Viernheim auf RNZ-Anfrage mitteilten, habe sich dieser gegen 2.30 Uhr insbesondere in den westlichen Teilen von Großsachsen ereignet.

Der Entstörungsdienst der Stadtwerke habe den Fehler eingrenzen und im Zuge dessen die Stromversorgungen schrittweise wieder herstellen können. Gegen 4 Uhr seien wieder alle Kunden mit Strom versorgt gewesen. "Die Fehlerursache wird in den kommenden Tagen untersucht werden", heißt es vonseiten des Versorgers. Der Dank gelte den Kollegen "für ihren schnellen und umsichtigen nächtlichen Einsatz".

Das Polizeipräsidium Mannheim hatte noch in der Nacht von einem "technischen Defekt" berichtet und dass Polizei sowie Rettungskräfte im Einsatz seien. Tatsächlich war auch die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg alarmiert worden. Ein Angestellter des Seniorenzentrums hatte laut Kommandant Peter Braun einen lauten Knall gehört und stand plötzlich im Dunkeln.

Die Feuerwehr kontrollierte die Brandmeldeanlage und suchte die Umgebung nach einem Feuer ab, konnte aber nichts entdecken. Die "Entrauchungsklappe" sei offenbar aufgrund des Stromausfalls "in Störung" gegangen. Ansonsten gab es aber für die Wehr nichts zu tun, sodass sie mit ihren drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften wieder einrücken konnte.

Update: Freitag, 26. Januar 2024, 12.20 Uhr