Heiligkreuzsteinach-Bärsbach. (luw) Nach dem Großeinsatz der Polizei, infolge dessen eine 48-Jährige in ihrem Wohnhaus tot aufgefunden wurde, haben die Beamten ihre Ermittlungen vor Ort fortgesetzt. Polizisten der Kriminaltechnik in weißen Overalls betraten am Donnerstagvormittag das Grundstück in der Straße "Im Steinacker", auf dem am Vortag Schüsse gefallen waren.

Wie berichtet hatte die Polizei am Mittwochmorgen eine Dursuchung in dem Haus gestartet mit dem Ziel, Beweise in einem Mordfall zu sichern: Anfang Juli war ein 42-Jähriger in einem anderen Heiligkreuzsteinacher Ortsteil getötet worden; seine Ehefrau gilt als Hauptverdächtige und sitzt in Untersuchungshaft. Als die Beamten das Haus in Bärsbach am Mittwochmorgen betraten, schoss eine 48-jährige Bewohnerin mit einer Pistole auf sie. Eine Polizistin wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei zog sich zurück und rief Spezialkräfte als Verstärkung. Als diese Stunden später erneut das Gebäude betraten, fanden sie die 48-Jährige tot; es wird davon ausgegangen, dass sie ihre Waffe gegen sich selbst gerichtet hatte. Nach RNZ-Informationen wohnte die Frau mit ihrer Mutter in dem Haus; diese blieb unverletzt und wird laut Staatsanwaltschaft keiner Straftat verdächtigt.

Am Donnerstag sicherten die Beamten nun weitere Spuren; zudem kam die Tierrettung, die vier zahme Farbratten aus dem Haus abholten. Zwei dort untergebrachte Hunde waren bereits am Mittwoch abgeholt worden.

Update: Donnerstag, 15. August 2024, 13.10 Uhr

Heiligkreuzsteinach-Bärsbach. (luw) Die idyllische Odenwaldgemeinde Heiligkreuzsteinach kommt nicht zur Ruhe: Nach dem Mord an einem 42-Jährigen Anfang Juli geriet der 2600-Einwohner-Ort an diesem Mittwoch erneut in die bundesweiten Schlagzeilen. Im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes im Ortsteil Bärsbach fielen am Morgen Schüsse, später wurde eine dort wohnende Frau tot aufgefunden.

Die 48-Jährige hatte zuvor das Feuer auf die Beamten eröffnet. Nachdem diese sich zurückgezogen hatten, nahm sie sich offenbar das Leben. Nun gaben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt, dass dieser Einsatz mit jenem Mord von Anfang Juli zusammenhängt: "Ziel der Maßnahme war das Auffinden von verfahrensrelevanten Beweismitteln", heißt es in der Mitteilung.

Schon früh am Mittwochmorgen deutete sich für Augenzeugen an, dass dies kein normaler Tag in Heiligkreuzsteinach werden würde: Kurz vor 7 Uhr fuhren mehrere Polizeifahrzeuge an. Im Ortsteil Lampenhain formierte sich eine Gruppe bewaffneter Polizisten.

Als diese kurz nach 7 Uhr das Einfamilienhaus in der Straße "Im Steinacker" betraten, schoss die 48-Jährige mit einer Pistole auf sie. Eine Polizistin wurde dadurch an der Hand getroffen und leicht verletzt. "Aufgrund dieser Einsatzlage wurde die Durchsuchungsmaßnahme unterbrochen, das Haus umstellt und es wurden Spezialkräfte hinzugezogen", teilten die Ermittler weiter mit.

Nun kreisten beziehungsweise standen zwei Polizeihubschrauber über dem Ort. "Das Haus wurde unter der Verwendung von taktischen Einsatzmitteln, welche laute Knallgeräusche erzeugten, kurz nach 11 Uhr durch die Spezialkräfte überprüft", berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurde die Frau gegen 11.45 Uhr tot in einem Zimmer aufgefunden. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sie ihre Waffe in Selbsttötungsabsicht gegen sich selbst gerichtet", heißt es weiter. Zu einer Schussabgabe auf die Frau durch Polizeikräfte ist es während des gesamten Einsatzes demnach nicht gekommen.

"Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, insbesondere auch zu den Hintergründen des Angriffs der verstorbenen Frau auf die Polizeibeamten, dauern an", erklärten die Ermittler abschließend.

Nach RNZ-Informationen wohnte die 48-jährige Frau mit ihrer Mutter zusammen in dem Haus. Beide seien vor einigen Jahren nach Heiligkreuzsteinach gezogen. Kaum jemand in der kleinen Gemeinde würde sie kennen, hieß es.

Ein Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft bestätigte auf Nachfrage, dass es eine "Mitbewohnerin" gebe, die älter als die Verstorbene sei. "Die andere Frau stand der Polizei zur Verfügung, sie ist unverletzt und wird nicht irgendeiner Straftat verdächtigt", erklärte der Sprecher. Zu möglichen Ergebnissen der Durchsuchung sagte er am Mittwoch nichts.

Derweil deutet einiges darauf hin, dass der Polizeieinsatz im Rahmen der Suche nach jener Waffe stattfand, mit der Anfang Juli in einem anderen Heiligkreuzsteinacher Ortsteil ein 42-Jähriger getötet worden war. Wie berichtet, wird dessen 39-jährige Ehefrau des Mordes verdächtigt und sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Die Waffe, mit der sie ihrem Mann "mehrere Stiche im Kopf- und Oberkörperbereich" zugefügt haben soll, wurde bisher nicht gefunden. Mitte Juli hatte die RNZ erfahren, dass die Waffe wohl versteckt worden ist.

Ort des Geschehens

Update: Mittwoch, 14. August 2024, 20 Uhr