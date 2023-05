Bei der Siegerehrung gegen 18 Uhr wurden die Teams mit den addierten Zeiten als die schnellsten in der Kategorie Grand Prix prämiert: 1. Platz: Hudson Hornet (2,39 Minuten), 2. Platz TV Dielheim (2,38) 3. Platz: Weingut Ihle Herren (2,38). Folgende Ergebnisse gab es in der Kategorie Grand Prix Junior: 1. Platz: Gruppenstunde Manu+Konrad (3,02), 2. Platz: Die wildigen Auerhähne (3,07), 3. ...

Grand Prix am Mannaberg: Das Rauenberger Seifenkistenrennen wird 50 Jahre alt (plus Video)

Moderator Beyerer kommentierte mit Witz und Elan und erläuterte zur S-Kurve: "Bremst man zu viel, ist man danach zu langsam. Bremst man zu wenig, landet man in den Strohballen am Streckenrand." Auch zwei Deutsche Meister fuhren mit, allerdings außer Konkurrenz: Andreas Kuderer und seine 15-jährige Tochter Jule aus Bühl. Allein Jule war 2019, 2020 und 2022 drei Mal Deutsche Meisterin. Viele originelle Wagen konnten auch dieses Jahr bewundert werden, so auch der Jubiläumswagen "50 Jahre SKR" mit fahrender Geburtstagstorte.

Ab 13 Uhr starteten die Rennen in den Kategorien Junior Grand Prix, Grand Prix und "Gaudi". Wie gewohnt befand sich der Moderatorenstand von KJGler Tristan Beyerer an der berühmt-berüchtigten S-Kurve, während die meisten Zuschauer auf der gegenüber liegenden Seite das Geschehen verfolgten, die in den kurzen Pausen zwischen den Durchgängen gern das Gastroangebot genossen. Mit Traktoren wurden – dank Sponsor Weingut Ihle – die zuvor mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 57 Kilometer pro Stunde und über eine Strecke von etwa 550 Metern den Kapellenweg hinunter rasenden Seifenkisten wieder nach oben an den Start gebracht.

Rauenberg. 1973 fand, inmitten der Rauenberger Weinreben, eine Tradition ihren Anfang , die inzwischen von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Rede ist vom "Grand Prix am Mannaberg", dem Seifenkistenrennen, das inzwischen weit über die Grenzen des Weinorts hinaus bekannt ist. Am Pfingstmontag starteten 24 Rennteams mit über 50 Fahrer die von weit über 1000 Besuchern angefeuert wurden. Die Veranstaltung der Katholischen jungen Gemeinde (KJG) fand zudem bei hochsommerlichem Wetter statt.

Von Marco Montalbano

Wein steht seit jeher für Gemütlichkeit und eine gute Zeit mit Freunden. So war es auch kein Wunder, dass es sich die mit Sonnenschirmen ausgestatteten Besucher inmitten von Weinreben und direkt neben dem Renngeschehen auf Picknickdecken und den bereitgestellten Bierbänken gut gehen ließen. Dies, noch bevor der Renntag um elf Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst und gemeinsamem Eintopf-Essen offiziell begann.

Bei der Siegerehrung gegen 18 Uhr wurden die Teams mit den addierten Zeiten als die schnellsten in der Kategorie Grand Prix prämiert: 1. Platz: Hudson Hornet (2,39 Minuten), 2. Platz TV Dielheim (2,38) 3. Platz: Weingut Ihle Herren (2,38). Folgende Ergebnisse gab es in der Kategorie Grand Prix Junior: 1. Platz: Gruppenstunde Manu+Konrad (3,02), 2. Platz: Die wildigen Auerhähne (3,07), 3. Platz: Wolke 7 (3,15). In der Gaudi-Klasse für Originalität gewannen "Die etwas anderen Bademeister". Als "gemütlichster Fahrer" wurde Michael Steinbach aus Ladenburg mit einer Zeit von drei Minuten und 58 Sekunden gekürt. Schnellster Fahrer wurde Marcus Wiesendanger mit 51,97 Sekunden: Er ist mit sagenhaften 48,59 Sekunden im Jahr 2003 auch Rekordhalter. Die schnellste Fahrerin war Dorothee Wittmann aus Dielheim mit 52 Sekunden. Der Pokal mit dem Schraubenschlüssel für die "besten Schrauber" ging an "50 Jahre SKR".

Fahrer wie auch Gäste waren begeistert. Alva Jugold (10) aus Gauangelloch war mit ihrem Team "Feuerfrettchen" das erste Mal dabei. Sie sagte: "Mein Vater zeigte mir ein Video vom Rennen. Da war für mich klar, dass ich teilnehmen will." Mit ihrer alten Kuscheltierkiste als Basis baute sie mit ihm daraufhin einen eigenen Renner. Auch die beiden Deutschen Meister Andreas und Jule Kuderer waren voll des Lobes: "Es ist toll hier, besonders die S-Kurve. Wir nehmen schon das vierte Mal teil." Die Profis, die mit ihren lackierten und aerodynamischen Seifenkisten mit Luftreifen gekommen waren, teilten mit: "Wir hatten Zeiten knapp über 47 Sekunden und fuhren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 57 Stundenkilometern. Es macht einfach Spaß hier." Besucher Jörg Köller aus Walldorf kam das erste Mal und meinte: "Was für eine tolle Atmosphäre. Die Zeiten sind sicher nicht das Wichtigste, sondern, dass man gemeinsam eine gute Zeit hat." Auch Melanie Keller aus Rauenberg war dieser Meinung: "Es ist so schön. Wir haben uns weiter weg in den Schatten gesetzt, um alles in Ruhe zu genießen."

Der 24-jährige Tristan Beyerer, der die Veranstaltung schon seit einigen Jahren regelmäßig kommentiert, teilte mit: "Die Gemeinschaft ist das Wichtigste. Die Rennleitung und Streckenposten oder die Leute am Grill oder beim Getränkeausschank – alle sind gleich wichtig und setzen sich toll ein, auch wenn das so nicht alle mitbekommen. Wir bedanken uns bei allen Helfern und Sponsoren, ohne die dies alles nicht möglich wäre." Schon jetzt freue er sich auf die Zeit, in der er nicht mehr moderiere: "Denn da fahre ich dann wieder selbst mit." Auf die Nachfrage, wie er sich die Zukunft des "Grand Prix" vorstelle, sagte er: "Es gibt hin und wieder mal Überlegungen, ob wir das professioneller als offizielles Rennen ausrichten. Aber dann würde etwas fehlen. Denn es soll für alle offen sein, jenseits zu vieler Regeln. Das Rennen lebt von der großen Beteiligung, besonders durch die örtlichen Vereine".

Insbesondere freue ihn, dass es in diesem Jahr zwei Frauenmannschaften und gemischte Teams gegeben habe: "Es gab schon mal ein Jahr, in dem nur eine Frau mitfuhr. Toll wäre, wenn es noch mehr würden. Dann könnten wir auch eine Kategorie für die Damen einführen."