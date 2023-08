Region Heidelberg. (cm) Nach wiederholten Gewaltausbrüchen in Berliner Freibädern hat die Hauptstadt eine Ausweispflicht eingeführt. Auch im Südwesten gibt es immer wieder Schlägereien oder sexuelle Übergriffe in Freibädern. In Baden-Württemberg erfasste die Polizei nach Angaben des Innenministeriums 2022 insgesamt 1174 Straftaten in Freibädern – und damit 166 Prozent mehr als im Vorjahr.

