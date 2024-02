Weinheim-Lützelsachsen. (RNZ) Abgemacht ist abgemacht: Schon vor einem Jahr, am 22. Februar, gaben sich Gertrud Möll und Oberbürgermeister Manuel Just die Hand darauf. Die älteste Bürgerin Weinheims und der Rathauschef, der mit 44 Jahren locker ihr Enkel sein könnte, vereinbarten eine Partie Mühle.

Damals wurde Gertrud Möll 104 Jahre alt – jetzt, am Donnerstag, feierte sie ihren 105. Geburtstag. Und tatsächlich: Sie lieferten sich ein Brettspiel-Match. "Es ist unglaublich, wie fit und klar Sie sind", bescheinigte der OB und kalkulierte eine Niederlage ein. Schon im Vorfeld hatte die Jubilarin schelmisch erklärt: "Aber wir spielen nur, wenn Sie auch gut verlieren können."

Es wird sowieso viel gelacht im Vier-Generationen-Haus in der Lützelsachsener Schlossgasse direkt gegenüber des Alten Rathauses. Gertrud Möll, genannt Mutti, wohnt dort – im Erdgeschoss – des Hauses ihrer Tochter Marliese Lehr und deren Mann Friedrich. In den Nachbarhäusern leben die Enkelkinder Nadja und Matthias mit ihren Familien.

Fünf Urenkel in der Weinheimer Großfamilie haben immer noch ihren Spaß mit der hochbetagten Dame, die jeden Tag das Leben genießt. Am Vormittag hatte bereits Lützelsachsens Ortsvorsteherin Doris Falter zu den ersten Gratulanten gezählt. Sie ist mit der Familie gut bekannt und befreundet. "Ich kann es selbst nicht glauben, dass ich schon so alt bin", sagte sie beim Besuch des Rathaus-Chefs schmunzelnd.

Als der Gast den Raum betrat, legte sie das Buch weg, in dem sie gerade las. Einen Roman. Seit sechs Jahren wohnt Gertrud Möll in Lützelsachsen bei der Familie ihrer Tochter. Bis dahin lebte sie weitgehend selbstständig in Mannheim-Seckenheim, wo sie die meiste Zeit mit ihrem Mann und den beiden Kindern zu Hause war; seit 2006 ist sie Witwe.

"Meine Oma ist eine Kämpferin", sagt Nadja Weiß. Im Zimmer stehen Pedalos, mit denen "Mutti" Gertrud täglich trainiert. Vor zwei Jahren war sie mit ihrem Rollator noch im Ort spazieren. Besonders gerne besucht sie mit ihren Enkeln und Urenkeln den Weg rund um den Waidsee. Das Gewässer erinnert Gertrud Möll an ihre Jugend in Mannheim-Neckarau. Sie war eine gute Schwimmerin und durchkreuzte sogar den Rhein.

Bis zur Pensionierung war sie berufstätig, unter anderem arbeitete sie als Direktionssekretärin bei BBC und in der Personalabteilung. Bis heute hält sie sich auch geistig fit. Sie liest, spielt gerne Mühle und sogar Schach mit einem sportlichen Ehrgeiz, schildern ihre Mitspielerinnen aus der Familie.

Gertrud Möll verbringt ihren Lebensabend an einem durchaus historischen Ort. Hier lebte der frühere Lützelsachsener Bürgermeister Rudolf Lehr, der Ende der 1940er-Jahre auch zu den Gründern des Lützelsachsener Winzerfests gehörte.

Dessen Sohn wiederum, ihr Schwiegersohn Friedrich Lehr, war Ortschaftsrat und lange Jahre Vorsitzender im Verkehrs- und Heimatverein. Enkeltochter Nadja Weiß, ehemalige Winzerkönigin, führt die kommunalpolitische Ära der Familie fort.

Die Jubilarin isst noch immer mit gutem Appetit und verrät gerne ihr Geheimrezept für gepflegtes Altern: Sie nascht jeden Tag ein Mon Chérie. Nur eines am Tag, aber kein Tag ohne die Schnapspraline.

Tochter Marliese muss sie im Frühjahr auf Vorrat kaufen, um sie den Sommer über im Kühlschrank aufzubewahren, bis sie im Herbst wieder in die Regale zurückkehren. Das Geburtstagskind und der Oberbürgermeister vereinbarten ein Wiedersehen am 22. Februar 2025. Zum 106. Geburtstag.