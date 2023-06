Wiesloch. (hds) Feiern ist wieder angesagt: Von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, steht das traditionelle Wieslocher Stadtfest unter dem Motto "Genießen, Shoppen, Feiern" im Veranstaltungskalender. An allen drei Tagen verwandelt sich die Innenstadt in eine kulinarische Genussmeile, garniert mit vielen Angeboten und dem verkaufsoffenen Sonntag. 16 Gastronomiebetriebe machen mit und präsentieren auf insgesamt sieben Bühnen und dem sandigen Beach-Bereich am Palatin an dem Wochenende ein abwechslungsreiches Programm.

Mit dabei sind bekannte Bands, aber auch Newcomer. So spielen unter anderem "Barbed Wire", "Die Nachtigallen", die "Under Cover Boys", "Mind the Gap" und "Kraft und Kraftin". Die genauen Auftrittsorte und Zeiten sind übersichtlich in einer kleinen Broschüre aufgelistet, die im Einzelhandel sowie im Rathaus ausliegt.

Auf der städtischen Bühne am Marktplatz präsentieren sich neben den verschiedenen Bands auch die Vereine und Institutionen, um zu zeigen, wie groß die sportliche, musikalische und kulturelle Vielfalt in der Weinstadt ist. Am Freitag, 30. Juni, geht es ab 18.30 Uhr los mit der gemeinsamen Band der Bertha-Benz-Realschule und der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule ("Two of us").

Der Samstag steht dann ganz im Zeichen von Musik und Tanz. Beginnend mit einem Auftritt des Cha-Cha-Clubs sind im Anschluss die Garden der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß an der Reihe, um danach Platz für ein Ensemble der Musikschule Südliche Bergstraße zu machen. Den Abschluss gestaltet der Wieslocher "Türk Musiki Dernegi-Verein".

Des Weiteren stehen sportliche Aktivitäten im Mittelpunkt: Die Mitglieder von "Viet vo Dao" zeigen ihr Können und das Team des MSC Schatthausen gibt Einblicke in den Trial-Sport. Ebenfalls mit dabei ist die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik der TSG Wiesloch.

Am Finaltag, dem Sonntag, wird außerdem zum "verkaufsoffenen Sonntag" eingeladen und zwar von 13 bis 18 Uhr. An die Knirpse wurde ebenfalls gedacht: So gibt es am Adenauerplatz eine Hüpfburg und auch Kinderschminken ist angesagt. Am Palatin-Strandbereich wird gezaubert, "Schmittini" hat sich angekündigt. Von der Kinder-Kunstschule (Kikusch) wird ein Action-Painting organisiert und in der Innenstadt sind Stelzenläufern und ein Clown unterwegs.

Aber auch die musikalische Unterhaltung kommt an diesem Tag nicht zu kurz: Nach einem ökumenischen Gottesdienst tritt der Musikverein Baiertal auf und die Kraichgauer Trachtengruppe zeigt ihr Können. Wer sich darüber hinaus für den Bergbau in der Region interessiert, kommt im städtischen Museum im ...