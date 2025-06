Wiesloch. (hds) Das Wochenende vom 4. bis 6. Juli steht in Wiesloch ganz im Zeichen des Stadtfestes und unter dem Motto "Genießen, Shoppen, Feiern". Am Freitag und Samstag wird Programm bis nach Mitternacht geboten, am verkaufsoffenen Sonntag haben viele Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Startschuss fällt am Freitag, 4. Juli, um 18 Uhr mit Oberbürgermeister Dirk Elkemann auf dem Marktplatz. Danach tritt der Wieslocher Cha-Cha-Club auf, bevor dann ab 20 Uhr die Band "Bayernmän" startet und auch auf den anderen Bühnen das Programm losgeht.

Wie Oberbürgermeister Elkemann bei der Vorstellung des Programms betonte, werde man einiges tun, um für die ‚Sicherheit der Gäste zu sorgen. So werden an den Zufahrtsstraßen Lastwagen als Hindernisse aufgestellt. "Insgesamt geben wir mehr als 100.000 Euro für Sicherheitsmaßnahmen aus für die unterschiedlichen Feste in diesem Jahr", erklärte er. Einen hundertprozentigen Rundum-Schutz könne man jedoch nicht leisten. Künftig wolle man sich mit den umliegenden Städten und Gemeinden über eine gemeinsame Vorgehensweise abstimmen, zumal die jeweiligen Feste nicht zeitgleich stattfinden würden. "Wir sind da auf einem guten Weg", sagte Elkemann.

An drei Tagen verwandelt sich die Wieslocher Innenstadt in eine kleine Genussmeile mit unterschiedlichen musikalischen Angeboten. Die Gastronomen sind präsent und bieten eine Vielfalt an Köstlichkeiten. Mit an der Organisation beteiligt ist auch wie in all den Jahren zuvor das Stadtmarketing. Auf den Bühnen und in einem Strand-Bereich präsentieren die Gaststättenbetreiber drei Tage lang ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm.

Die Musikschule Südliche Bergstraße eröffnet am Samstag ab 18 Uhr das Programm auf der städtischen Bühne. Angekündigt sind Bands, die schon seit Jahren immer wieder für beste Stimmung sorgen und eine breite Fangemeinde aufgebaut haben. Aber auch echte Newcomer sind am Start mit frischem Sound, die sicher beim Stadtfest-Publikum bestens ankommen. Es spielen am Freitag auf verschiedenen Bühnen "Bayernmän", "Crush", "Kraft und Kraftin", "Athi.rocks", Cris Cosmo, "Music Monks", DJ Buffalo & Wallace sowie "As far as low". Am Samstag geben sich "Cracked Fire", "Get Laid", "Fate, Beyond the Summer", "The Busters", "Moonlight Lounge" sowie die Finalisten des Wieslocher Songcontestes 2025 die Ehre, am Sonntag Michael Kastel und "Busters Pension Fund".

Die Geschäfte haben am verkaufsoffenen Sonntag, 6. Juli, zusätzlich von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Hier wird gerade für Familien einiges geboten. Auf der städtischen Bühne am Marktplatz hat das Kulturamt der Stadt Wiesloch ein buntes und unterhaltsames Programm zusammengestellt. Hier präsentieren sich die Wieslocher Organisationen und Vereine.

Das Palatin bietet am Sonntag ab 13 Uhr ein buntes Kinderprogramm im Strand-Bereich. Außerdem kann man ab 11 Uhr hier das Rhein-Neckar Jazz Orchester und ab 13.30 Uhr Auftritte verschiedener Vereine erleben. Auch eine kleine Hüpfburg und das beliebte Kinderschminken dürfen nicht fehlen. Dies wird am Adenauerplatz in der unteren Hauptstraße zu finden sein.

Am Sonntag gehören auch Tanzvorführungen zum Programm, Musikvereine präsentieren ihr klangliches Repertoire und Sportvereine zeigen ihr buntes Potpourri den Gästen. Am Samstag zeigen Schülerinnen und Schüler der Musikschule Südliche Bergstraße ihr musikalisches Können. Am Sonntag sieht das Programm auf der Bühne am Marktplatz folgendes vor: 12 Uhr Musikverein Baiertal, 14 Uhr Viet Vo Dao, 14.30 Uhr Cha-Cha-Club, 15.30 Uhr KG Blau-Weiss Wiesloch, 16.30 Uhr Kraichgauer Trachtengruppe, 17 Uhr Wiesloch Türk Musiki Dernegi.