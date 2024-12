Neu ist der Dönerladen „Gujjar“ in den einstigen Räumen der Jugendkunstschule (ehemals Goos-Mode) in der Bismarckstraße (l.o.). Das gehobenere „Star-Restaurant“ in der Kirchstraße (ehemals eine Filiale der Volksbank Ladenburg), existiert bereits seit 2001 (l.u.). Der „Stadt-Döner“ in der Landstraße (einst Bäckerei Fischer) brannte im Mai 2020 aus und eröffnete ein halbes Jahr später neu (r.o.). Lieferdienste haben sich in der Heidelberger Straße angesiedelt – mit Pizza (im Bild) oder indischen Spezialitäten (r.u.). Fotos: Dorn