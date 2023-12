Gaiberg. (agdo) Nicht nur Kinder bekamen vom Nikolaus Süßigkeiten in die Hand gedrückt, auch der eine oder andere Erwachsene bekam etwas. Und zwar mit den Worten "Ich sehe alles". Der Besuch des Nikolauses am Samstagnachmittag sorgte für Schmunzeln auf dem Gaiberger Weihnachtsmarkt. Gaiberg scheint in der Region mit Nikolausbesuchen geradezu gesegnet zu sein, denn am Sonntag kam der Nikolaus mit der Feuerwehr nochmals in den Ort. In Gaiberg scheinen die Kinder also besonders brav zu sein...

Es sei eine besondere Zeit am Ende des Jahres, in der man sich auf das Fest der Liebe und des Miteinanders einstimmen, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel bei der offiziellen Eröffnung. Der Gaiberger Weihnachtsmarkt sei ein Ort der gemeinsamen Begegnungen. In der Tat war neben den Gaibergern und weiteren Besuchern auch jede Menge politische Prominenz da. Darunter der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci, der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein, der CDU-Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte und Bammentals Bürgermeister Holger Karl.

Müller-Vogel bedankte sich bei allen Helfern und Organisatoren und wünschte eine gute Zeit auf dem Weihnachtsmarkt. "Nehmen Sie sich Zeit für eine gemütlichen Spaziergang über den Markt".

Die Eröffnung wurde vom Musikverein mit Liedern wie "Jingle bells", "Rocking around the christmas tree", "White Christmas" oder "Winter Wonderland" stimmungsvoll begleitet. Letzteres war in der Tat Programm, denn just zur Eröffnung fielen vereinzelt Schneeflocken vom Himmel herab. Gaiberg ist seit einigen Tagen sowieso von einer leichten Schneedecke bedeckt, der weiße Zauber sorgte für eine besondere Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt. Überall funkelten Lichterketten, es roch nach Weihnachten. Vereine und Organisationen sorgten mit dem Budenzauber für eine tolle Stimmung.

Wer über den Markt flanierte, sah etwa selbst gestrickte Kindersocken, Mützen, Schals, Gehäkeltes wie Herzchen oder Platzdecken, Adventskränze und noch vieles mehr. Auch kulinarisch wurde einiges geboten – etwa mit Maroni, Flammkuchen oder Schupfnudeln. Und natürlich fehlte Glühwein oder Punsch nicht. 25 Prozent des Erlöses vom Weihnachtsmarkt kommen sozialen Zwecken in der Gemeinde zugute. Es gab auch ein Programm bestehend unter anderem aus der "Choral Community" und dem Kirchenchor.