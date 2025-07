Von Felix Hüll

Gaiberg. "Wenn immer so viel los gewesen wäre wie jetzt – dann wäre es wohl anders gekommen", wandte sich Pfarrer Tobias Streit an die Besucher der Entweihungsfeier, der Profanierung, in der komplett gefüllten St. Michaelskirche. Nach einer letzten Eucharistiefeier verlas Streit das erzbischöfliche Entweihungsdekret.

Danach zog die Gemeinde mit ihrem