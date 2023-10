Gaiberg. (cm) "Ich war total geschockt", erzählt eine 36-Jährige aus Neckargemünd gegenüber der RNZ. Die Frau spricht von einem Vorfall, der sich am Freitag unweit des neuen Penny-Marktes in Gaiberg abgespielt hat. Dort soll ein Mann eine Katze aus einem Auto geworfen und sie ihrem Schicksal überlassen haben. Doch der Kater wurde gerettet und hat ein neues Zuhause.

Die 36-Jährige aus Neckargemünd hatte von einer Kollegin von dem Vorfall erfahren, die beruflich in Gaiberg zu tun hat. Diese hatte die Beobachtungen von einer Anwohnerin geschildert bekommen. "Der Mann stieg aus dem Auto aus, schimpfte vor sich hin und warf die Katze heraus", erzählt die Neckargemünderin.

Am Samstag konnte die Katze noch fast an derselben Stelle gefunden werden, an der sie ausgesetzt worden war. "Sie lief schreiend auf meine Kollegin zu", berichtet die 36-Jährige. Einen körperlichen Schaden hat "Fopps", wie der Kater inzwischen genannt wird, bei dem Vorfall nicht erlitten. "Er ist aber sehr liebebedürftig und sucht schon Kontakt zu meinen anderen beiden Katzen", schildert die Frau, die "Fopps" auf ein Alter von vier bis fünf Monaten schätzt.

Dieser habe noch Milchzähne, der erste Fellwechsel habe aber schon stattgefunden. Bei dem Kater handele es sich um eine gewöhnliche und schwarze Hauskatze. Am Dienstag geht es für "Fopps" erst einmal zum Tierarzt – unter anderem zum Entwurmen. Außerdem wird dann abgeklärt, ob "Fopps" taub ist, da er kaum auf Geräusche reagiert. Ob der Mann deshalb so geschimpft hat? Unklar.

"Ich würde ihn behalten", sagt die Neckargemünderin. "Er wird ja offenbar eher nicht vermisst." Die Frau mutmaßt, dass das Aussetzen vielleicht sogar beobachtet werden sollte, damit der Kater gefunden wird. "Er soll ein schönes Leben haben", sagt sie.