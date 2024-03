Region Heidelberg. (lew/luw) Nach dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März ist jetzt auch nach astronomischer Berechnung der Frühling da. Das Wochenende am Samstag und Sonntag, 23. und 24. März, steht vielerorts ganz im Zeichen der zweiten Jahreszeit.

Dossenheim

> Zu einer "Listening Session", genauer der Präsentation ihres neuen Albums, lädt die Band "Dezperadoz" am Samstag in die Musikwerkstatt Alex Kraft, Osmiastraße 7 ein. Los geht’s um 14.30 Uhr. Nach Präsentation des Albums gibt es die Möglichkeit, der Band Fragen zu stellen und Fotos zu machen. Anmeldungen und Rückfragen sind telefonisch möglich unter 06086/969491 oder 0157/77237170.

> Zum öffentlichen Saloon-Abend lädt der Lakota Trading Post am Samstag ein. Der Saloon ist ab 18 Uhr geöffnet. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

> Das Forum Nachhaltige Welt lädt zum Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe am Samstag ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Rathaus, um zu einem ersten "Spaziergang zu markanten Orten des nachhaltigen Handelns in Dossenheim" zu starten. Ziel ist dabei der Eine-Welt-Laden "Die Brücke". Teilnehmer haben dort die Möglichkeit, mit den Betreibern zu sprechen.

> "Music was my first love" heißt das Konzert, das der Chor "Lust auf Singen" am Samstag im Martin-Luther-Haus gibt. Los geht’s um 19.30 Uhr. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Worring und im Schreib- und Spielwarenladen Faludy.

> Zum ökumenischen Taizé-Gebet laden die Kirchengemeinden am Sonntag ein. Los geht’s um 18 Uhr in der katholischen Kirche.

> Ein musikalischer Abendgottesdienst findet am Sonntag in der evangelischen Kirche statt. Ab 18 Uhr sind Violine und Klavier zu hören, das Wort ergreifen Künstlerin Kyung-Hee Lee-Schuhmacher und Pfarrer Matthias Weber.

> Fahrtag der Feldbahn im Steinbruch ist am Sonntag angesagt. Von 11 bis 17 Uhr werden Fahrten mit der historischen Feldbahn angeboten. Um 13 Uhr wird eine Führung durch die Feldbahnsammlung im Steinbruch angeboten, um 14 Uhr öffnet Steinbildhauer Knut Hüneke sein Atelier.

Eppelheim

> Das Vokalquartett Vierklang tritt am Samstag ab 19 Uhr in der Josephskirche auf. Das Konzert steht unter dem Titel "Adoramus te, Christe. Vom Leid zur Hoffnung. Musik zur Karwoche".

> Im Rahmen der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" lädt die AG Miteinander zu einem Info- und Gesprächsstand am Samstag auf dem Wasserturmplatz ein. Von 9 bis 12 Uhr gibt es ein Quiz, ein Mitsingangebot des internationalen Chores, Kooperationspartner aus Haupt- und Ehrenamt stehen zu Gesprächen bereit, es gibt Infomaterial und vieles mehr. Zudem werden ab 11.30 Uhr die Sieger des Malwettbewerbs der Stadtbibliothek zum Thema "Eppelheim ist bunt! – Vielfalt und Toleranz in unserer Stadt" gekürt.

Gaiberg

> Eine Lesung mit Promireporterin und Buchautorin Kristina Hortenbach findet am Samstag im Bürgersaal statt. Ab 10 Uhr liest sie aus ihrem Buch "Um die Hecke gebracht". Karten können per E-Mail an buecherei@gaiberg.de reserviert und in der Gemeindebücherei als Veranstalterin erworben werden.

> Der Sommertagszug der Gemeinde findet am Sonntag ab 14 Uhr statt. Aufstellung ist am Bärenbrunnen, von wo aus es über die Hauptstraße auf den Festplatz geht, wo wiederum der Winter symbolisch verbrannt wird. Hier sorgt das Gänseblümchen sorgt für leibliches Wohl.

Heiligkreuzsteinach

> Das Lärmfeuer wird am Samstagabend im Ortsteil Hilsenhain am südlichen Ortseingang entzündet. Dorfkinder übernehmen dies mit einem Fackeltanz unter musikalischer Begleitung. Die Aktion der Hilsemer Dorfgemeinschaft beginnt bei Einbruch der Dunkelheit, also etwa ab 18 Uhr.

Leimen

> Ein "Tor zu Ostern" öffnet am Samstag von 10 bis 13 Uhr im Martin-Luther-Haus. Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren sind zum Basteln und Spielen eingeladen. Um Anmeldung per E-Mail an daniel.horsch@kbz.ekiba.de wird gebeten.

> Eine Kreuzwegprozession findet am Sonntag ab 15 Uhr statt. Von der Kirche St. Peter aus geht es zum Feldkreuz zwischen Gauangelloch und Ochsenbach.

Lobbach

> Oldtimertreffen ist am Samstag auf den Parkplätzen der Manfred-Sauer-Stiftung, auf dem Kaiserring hinter dem Gebäude und bei schlechtem Wetter auch in der Tiefgarage. Die alten Autos sind zwischen 12.30 und 15 Uhr auf Einladung der Oldtimerfreunde Heidelberg zu bestaunen.

Mauer

> Ein Frühjahrskonzert spielt der Musikverein am Samstag ab 20 Uhr unter dem Motto "Tanzmusik". Die Besucher dürfen sich freuen auf eine Bandbreite an bekannten Melodien aus Swing, Pop, Tango, Disco und weiteren Klängen, die zum Tanzen anregen. Einlass in die Sport- und Kulturhalle ist ab 19.30 Uhr.

Meckesheim

> Die Nominierungskonferenz des SPD-Ortsvereins zur Aufstellung der Gemeinderats- und Ortschaftsratskandidaten findet am Samstag statt. Diese beginnt um 18 Uhr im Rahmen einer Mitgliederversammlung im Gasthaus Zur Rose. Anschließend ehrt der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci (SPD) langjährige Mitglieder.

Neckargemünd

> Der Hilschbacher Radfrühling geht am Samstag von 10 bis 16 Uhr über die Bühne. Der Verein "Hilsbike" bietet in der Gaiberger Straße 2 einen Frühjahrs-Check für Bremse, Schaltung, Reifen und Co. Auch für eine kleine Verpflegung wird gesorgt sein.

> Einen Stadtrundgang zur dunklen Stunde bietet Gästeführer Armin Fenner am Samstag um 20.30 Uhr. Treffpunkt ist um 20 Uhr auf dem Marktplatz. In besonderer Atmosphäre gibt es einen einstündigen Rundgang durch die in Dunkelheit getauchte Altstadt (vgl. S. 4) von Neckargemünd. Um der Atmosphäre entsprechend gerüstet zu sein, werden die Besucher gebeten, Laternen mitzubringen. Um Anmeldung per Mail an klimaschutz-im-gvv@neckargemuend.de wird gebeten.

> "Zukunft Europa – Migration" lautet der Titel eines Marktgesprächs, zu dem die örtliche CDU am Samstag einlädt. Ab 10.30 Uhr sprechen bei "Deen Coffee" der Bundestagsabgeordnete Moritz Oppelt (CDU) und Prof. Dr. Ekkehart Reimer, Direktor des Instituts für Finanz- und Steuerrecht der Uni Heidelberg, über die Rolle der EU.

> "Hermino Katzenstein hört zu" lautet eine Veranstaltungsreihe des Bürgermeisterkandidaten. In diesem Rahmen haben Interessierte – insbesondere aus dem Stadtteil Kleingemünd – am Samstag zwischen 17.30 und 19.30 Uhr Gelegenheit, im Restaurant Stella, Odenwaldstraße 2 bis 4, ihm ihre Fragen zu stellen.

> Das Reparatur-Café der gleichnamigen Initiative öffnet am Samstag im Alten Rathaus. Zwischen 9.30 und 12.30 Uhr versuchen Ehrenamtliche, kaputten Dingen wieder Leben einzuhauchen.

> Ein Kunst- und Handwerkermarkt öffnet am Sonntag im Bürgerhaus "Zum Schwanen". Die Veranstaltung des Heimat- und Kulturvereins dauert von 10 bis 18 Uhr.

> Die Finissage der Ausstellung mit Holzobjekten mit Rudolf Mense Atsma findet am Sonntag statt. Ab 17 Uhr werden in der Arche Gedichte und Prosatexte sowie jiddische Lieder vorgetragen.

Nußloch

> Zum Wald- und Wiesenputz lädt die Initiative "Nußloch intakt" am Samstag ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Bauhof; von dort aus starten die Freiwilligen zu den einzelnen Sammelrevieren. Um 12.30 Uhr erfolgt am Bauhof ein gemeinsamer Abschluss, um Kuchenspenden wird gebeten. Helfer sollten feste Gartenhandschuhe, eine Warnweste, Greifzange, Eimer und einen Becher für Getränke mitbringen.

> Zum Waldspaziergang lädt die Waldvision am Sonntag alle Interessierten ein. Die "informative Runde durch den Nußlocher Gemeindewald" dauert von 14 bis 16 Uhr; Treffpunkt ist am Brunnenfeld.

> Die Band Used tritt am Sonntag im Zentrum Aktiver Prävention (ZAP), Walldorfer Straße 100, auf. Angekündigt wird Indie-Pop-Sound, los geht’s um 19.30 Uhr. Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem im ZAP.

Sandhausen

> Zum Vereinstauschtag lädt der Briefmarken- und Münzentauschring am Sonntag ein. Interessierte sind von 9 bis 12 Uhr im Alten Feuerwehrhaus willkommen.

Schönau

> Ein Konzert des "Sven Wittmann Trios" präsentiert der Verein "Kulturbrücke" am Samstag um 20 Uhr im ICC Pfälzer Hof. Sven Wittmann sowie Anna Clerici (Gesang und Gitarre) und Matthias Stadter (Piano) spielen Eigenkompositionen ebenso wie Cover-Versionen. Karten unter Telefon 06228/912930 oder per E-Mail an kulturbruecke@pfaelzerhof.com

Spechbach

> Zum Fastenessen lädt der katholische Kirchenchor St. Martin am Sonntag ein. Los geht’s um 12 Uhr im Pfarrzentrum.

Wiesenbach

> Ein Konzert mit Frank Heinkel gibt es am Samstag ab 20 Uhr im Antoniushof. Er beherrscht unter anderem den mongolischen Kehlgesang und schamanische Gesänge. Veranstalter ist der Verein Kunst, Gesundheit, Bildung.

> Zum Sommertagszug lädt die Kulturgemeinschaft Wiesenbach am Sonntag um 14 Uhr. Die Aufstellung erfolgt ab 13.30 Uhr ab der Vorstädterstraße 6, danach geht es mit der Jugendkapelle des Musikvereins durch die Hauptstraße über den Rathausplatz und durch die Au. Auf dem Parkplatz vor der Biddersbachhalle wird der Schneemann verbrannt, im Anschluss ist für Verpflegung gesorgt.

Wilhelmsfeld

> Zum Frühjahrsempfang lädt die Gemeindeverwaltung am Sonntag ein. Ab 11 Uhr werden in der Odenwaldhalle engagierte Bürger wie erfolgreiche Sportler gewürdigt. Klaus Höhr erhält die Landesehrennadel Baden-Württembergs.