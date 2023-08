Von Catharina Zelt

Eppelheim. Genau 35 Sekunden. So lange dauert es, bis der Automat an der Eppelheimer Shell-Tankstelle in der Handelsstraße frische Pommes ausspuckt – auf Wunsch mit Ketchup oder Salz. Die tiefgekühlten Pommes werden im Inneren des Apparates frittiert, in einen Pappbecher gefüllt und kommen dann durch eine Klappe nach draußen. Das Besondere: Der Automat