Bammental. (bmi) Das kommt überraschend. Seit Donnerstag ist die Friedensbrücke – wieder einmal – gesperrt. Wer von der Bundesstraße B45 über die Wiesenbacher Landstraße ins Bammentaler Zentrum möchte, muss sich nun erst einmal einige Wochen eine Alternative suchen – die Fahrt aus dem Ortskern heraus ist dagegen möglich.

Grund für die Sperrung auf der Durchfahrtsstrecke mit vielen Tausenden Fahrzeugen pro Tag ist eine Baustelle: Kabelarbeiten, die die Firma Omexom rund um das Betriebsgelände der Syna in der Bahnhof- und Wiesenbacherstraße durchführt. Im Kreuzungsbereich verlegt die Syna entlang des Gehwegs und Grünstreifens Mittel- und Niederspannungskabel, wie Unternehmenssprecherin Katja Heise auf RNZ-Anfrage mitteilt.

"Damit erhöhen wir die Leistungsfähigkeit der örtlichen Stromversorgung und die Betriebssicherheit des Stromnetzes", heißt es weiter. Mit den Arbeiten werde die neue intelligente Umspannstation in das Stromnetz eingebunden, erklärt Heise. Für die Arbeiten ist ein Sicherheitsbereich vorgeschrieben, der die einseitige Sperrung erforderlich macht.

"Die Maßnahme wird je nach Witterung bis circa Ende Februar gehen", so die Syna-Sprecherin. Bis dahin bleibe die Einbahnstraße an der Friedensbrücke bestehen. Eine verkehrsrechtliche Genehmigung liegt bis 4. April vor. Die Umleitung erfolgt über Industrie- und Reilsheimer Straße. Die Bahnhofstraße ist ebenfalls nur einspurig, aber via Ampel in beide Richtungen befahrbar. Wer nach Gaiberg oder Heidelberg will, soll laut Gemeinde über Gauangelloch ausweichen.