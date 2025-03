Bammental. (luw) "Massiver Wasseraustritt" wurde in der Nacht auf Sonntag in Bammental gemeldet: Nach dem Alarm um 0.19 Uhr fuhren 14 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen zu einem Wohnhaus in der Oberdorfstraße. "Die Hauptleitung war geborsten", so Kommandant Timo Winkelbauer.

Zwischen Zähler und Hauptanschluss sei das Wasser im Erdgeschoss in großen Massen ausgetreten: "Das war wie ein reißender Fluss, der durch die Haustür floss."

Zudem habe sich der Boden um mehrere Zentimeter angehoben: Offenbar habe eine als Höhenausgleich aufgeschüttete Schicht unbekannten Materials darunter mit Wasser reagiert und sei stark aufgequollen. Daher habe man vorsichtshalber auch einen Statiker gerufen, der Entwarnung gab.

Ort des Geschehens

Die Feuerwehr stellte das Wasser ab und setzte Wassersauger ein. Immerhin habe die betroffene Familie dank Schlafzimmern im Obergeschoss die Nacht zu Hause verbringen können; der Schaden sei jedoch immens, so Winkelbauer.