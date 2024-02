Region Heidelberg. (ugc) "Helau" heißt es am Wochenende vom Samstag und Sonntag, 3. und 4. Februar, vielerorts: Ganz im Zeichen von Fasching stehen die kommenden Tage. Doch auch wer nicht närrisch unterwegs sein möchte, findet rund um Heidelberg ansprechende Veranstaltungen wie etwa fabelhafte Konzerte, Schnittkurse oder eine Glühweinwanderung. Soweit bekannt, eine Übersicht:

Bammental

> Ein "Gottesdienst für kleine Leute" findet am Sonntag ab 11.30 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Das Thema dabei: "Jesus begleitet durch den Sturm". Eingeladen sind Familien mit Kindern bis fünf Jahren.

Dossenheim

> Zum Neujahrsempfang in der Museumsscheuer lädt der SPD-Ortsverein am Sonntag ab 11.30 Uhr ein. Hauptredner ist der sozialdemokratische Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny.

> Ein Obstbaumschnittkurs findet am Samstag von 14 bis 16.15 Uhr im Garten des Obst- und Gartenbauvereins statt. Referentin Jutta Becker wird den richtigen Schnitt von Obstgehölzen demonstrieren. Anmeldungen sind unter Telefon 06221/864555 möglich.

> Zum Faschingslesefest lädt die Gemeindebücherei Kinder ab vier Jahren am Samstag von 10.30 bis 12 Uhr ein. Zusammen mit den Lesepaten wird gebastelt, getanzt und gespielt. Auch ein Kamishibai-Theater dürfen sich die Kinder anschauen.

> "Vertraut den neuen Wegen": Dieser Aufruf ergeht am Sonntag ab 10 Uhr bei einem Liedgottesdienst im Martin Luther-Haus mit Pfarrer Matthias Weber. Am Klavier umrahmt Christine Piekenbrock den Gottesdienst.

Eppelheim

> Das "Requiem" von Gabriel Fauré und "Dexit Dominus" von Georg Friedrich Händel wird am Samstag ab 19 Uhr in der Christkönigkirche aufgeführt. Der ESG-Chor Heidelberg (Chor der Evangelischen Studierendengemeinde) lädt dazu ein.

> Ein Schnittkurs findet am Samstag ab 14 Uhr beim Obst- und Gartenbauverein auf dem gemeindeeigenen Grundstück "In den Hardten" statt.

> Die große Prunksitzung des Eppelheimer Carneval Clubs (ECC) findet am Samstag ab 19.11 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle statt. Neben Marsch- und Gardetänzen werden eine Playback-Show, eine Wasserturm-Bütte sowie Musik-Comedy von "Three and a half Trombones" geboten. Auch Büttenredner Klaus Eppinger aus Heidelberg-Ziegelhausen, das neue Männerballett "Bad Bunnies" und die Champagner-Ladies sind dabei.

Gaiberg

> Der Kinderfasching des Musikvereins startet am Sonntag um 14.11 Uhr in der TSV-Halle. Einlass ist ab 13.30 Uhr. Der Musikverein und der TSV sorgen auch für Speisen und Getränke.

Leimen

> "Zuwendung? Oder unbegreiflicher Ratschluss?" lautet der Titel eines Wortgottesdienstes am Sonntag ab 10.30 Uhr im Edith-Stein-Haus Gauangelloch. Es geht dabei um "Jesus und der Gott des Buches Ijob."

> Fasching beim VfB heißt es am Samstag im Clubhaus: Der Kinderfasching beginnt um 14.11 Uhr, die Faschingsveranstaltung für Erwachsene um 19.11 Uhr. Verkleidete Närrinnen und Narren erhalten ein Getränk aufs Haus. Reservierungen per E-Mail an info@vfbleimen.de oder unter Telefon 06224/767039.

> Defekte Dinge und Geräte können am Samstag zwischen 14 und 17 Uhr ins Reparaturcafé im Martin-Luther-Haus St. Ilgen gebracht werden.

> Ein ökumenisches Frauenfrühstück "Fünf nach neun" findet am Samstag um 9.05 Uhr im Maximilian Kolbe-Haus St. Ilgen statt. Auch eine Kinderbetreuung wird angeboten. Veranstalter sind die örtlichen Kirchengemeinden.

> "Heisenberg" heißt das Programm, das das Tournee-Theater Stuttgart im Namen des Kulturkreises Leimen am Sonntag aufführt. Los geht es um 17 Uhr im Rosesaal, Karten gibt es unter Telefon 06224/53372 oder an der Abendkasse.

Lobbach

> Der "Loffelder Fasching" steigt am Samstag ab 19.31 Uhr in der Maienbachhalle. Einlass ist ab 18.46 Uhr. Für die Bewirtung sorgen die Feuerwehr Lobenfeld sowie die SG. Geboten wird ein buntes Programm mit Showtanz und DJ.

Mauer

> Zur Glühweinwanderung laden die SG Viktoria und der Förderverein Rot-Weiß am Sonntag von 10.30 bis 16.30 Uhr ein. An verschiedenen Stationen wird verköstigt: am Viktoria-Pavillon, am Kreisel, am Rathaus, im Wiesental sowie an der Fischerhütte. Eigene Tassen sollten mitgebracht werden. Am Viktoria-Pavillon können auch Gläser erworben werden.

> Der Reparatur-Treff ist am Samstag von 10 bis 13 Uhr im Gebäude der Kinderkrippe "Rappelkiste" geöffnet.

Meckesheim

> Zur Prunksitzung lädt der FC Germania am Samstag ab 19.11 Uhr in der Lobbachhalle Mönchzell ein. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Neckargemünd

> Ein sagenhafter Abend mit der Musik von Edvard Grieg findet am Samstag ab 19 Uhr in der Aula des Berufsbildungswerkes SRH statt. Die Musikfreunde Heidelberg erwecken dabei Naturlyrik und Märchenwesen zum Leben. Grieg bevölkerte seine Meisterwerke neben Trollen mit weiteren Sagengestalten. Einen Sonnenaufgang untermalt die "Morgenstimmung" aus der Peer-Gynt-Suite

. Auch ein Nachtstück findet sich im Gesamtwerk: das "Notturno" aus der Lyrischen Suite. Zu diesem Benefizkonzert lädt der Lions Club Neckargemünd ein. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an die Tafel und an die Musikschule.

> Zur "Ü60-Nachmittagsparty" lädt die Ortsverwaltung am Sonntag in die Kirchberghalle. Angekündigt ist "närrisches Treiben" ab 14.11 Uhr; entsprechend sind Kostümierungen willkommen. Es gibt Kaffee, Kuchen und Knabbereien, außerdem ein buntes Programm – unter anderem mit Auftritten des Kirchenchors, des Musikvereins und fastnachtlicher Programmpunkte. Das Ende ist gegen 18 Uhr geplant. Unter Telefon 0171/1620404 kann ein Abhol- und Bringdienst bestellt werden.

> Ein Festgottesdienst zur Einführung von Pater Thomas Mathew findet am Sonntag ab 10 Uhr in der St. Johannes Nepomuk-Kirche statt. Dabei wird auch die "Deutsche Messe" von einem Projektchor aufgeführt.

Neckarsteinach

> Zur großen Kinderfaschingsnacht lädt die Turnerabteilung des TB 04 am Sonntag in der Vierburgenhalle. Das Spektakel beginnt um 14.30 Uhr mit vielen lustigen Spielen. Ab 16 Uhr hat die "Rasselbande" der "Hirschhorner Ritter" einen Gastauftritt.

Nußloch

> Eine Rassekaninchenschau auf Landesebene findet am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr in der Ausstellungshalle beziehungsweise Kleintierzüchterhalle statt. Mehr als 500 Tiere können dabei bewundert werden. Dazu lädt der Kleintierzuchtverein ein.

> "Pray and play" heißt es am Sonntag von 19 bis 20 Uhr im Foyer der evangelischen Kirche. Es wird ein Abendimpuls zum Thema Konfetti und Musik geboten.

Schönau

> "Live-Musik im Schaufenster" heißt es mit der Galapagos-Big Band am Sonntag ab 17 Uhr in der Stadthalle. Im Repertoire finden sich neben Klassikern auch originelle neue Arrangements und Kompositionen – nicht zuletzt auch vom musikalischen Leiter Carl Krämer, von Matthias Lange oder weiteren Bandmitgliedern.

Spechbach

> Ritter, Zauberer und Fabelwesen stürmen die Halle: Zum Kinderfasching lädt der Förderverein der Grundschule, "Die Nachsitzer", am Sonntag ein. Los geht es um 14.11 Uhr in der Turnhalle.

Wiesenbach

> Zu seiner Prunksitzung lädt der Carnevalclub "Die Schisslhocker" am Samstag ab 19.11 Uhr in der Biddersbachhalle. Es wird noch Karten an der Abendkasse geben, wie der Verein auf Nachfrage mitteilte.

Wilhelmsfeld

> Brillanz, Licht und Klangschönheit für Kenner und Nichtkenner werden am Sonntag ab 17 Uhr im Bürgersaal des Rathauses geboten. Der Kammer- und Kirchenmusikverein lädt zu klassischem Programm. Zu hören sind der junge Pianist Dai Amakawa, der Marburger Tenor Michael Brauer und das Heidelberger Oktett. Es erklingen Joseph Haydns Klavierkonzert Nr. 11 D-Dur, das Oktett F-Dur sowie ein Gesangsstück von Franz Schubert.