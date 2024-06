EILMELDUNG 21:12 Uhr

Macron will nach Niederlage bei Europawahl Parlament auflösen

Nach der Niederlage seines Mitte-Lagers bei der Europawahl will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die französische Nationalversammlung auflösen. Macron kündigte am Sonntagabend in Paris Neuwahlen in wenigen Wochen an.