Spechbach. (RNZ) Die Grünen mussten in Spechbach große Verluste in Kauf nehmen. Waren sie 2019 noch zweitstärkste Partei, rutschen diese nun ziemlich weit runter. Die AfD profitiert mit einem Wachstum von 7,3 Prozent. Damit ist sie jetzt die zweitstärkste Partei in Spechbach. Die CDU bleibt noch an der Spitze. Auch die SPD muss mit kleineren Verlusten leben.

Das Ergebnis im Überblick:

Spechbach 2024 2019 Wahlbeteiligung - 72,2 % CDU 30,3 % 25,8 % SPD 13,3 % 15,1 % Grüne 10,0 % 21,8 % FDP 6,5 % 7,7 % Die Linke 2,0 % 3,0 % AfD 17,6 % 10,3 % Sonstige - -







Hier finden Sie das Gesamt-Ergebnis aus dem Rhein-Neckar-Kreis