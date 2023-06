Eppelheim. (lesa) "Ich bin stinkesauer." Die Worte, die Claus Reske findet, sind deutlich. Sie beziehen sich auf ein Ärgernis, das der TV Eppelheim (TVE), dem Reske vorsteht, in dieser Woche erlebte: Unbekannte wüteten nämlich im Stadion, rissen Regenablaufgitter und Abdeckungen aus dem Boden, warfen diese umher und beschädigten dabei den Tartanbelag an sieben Stellen teils schwerwiegend. Den Schaden schätzen Verein und Polizei auf 5000 Euro.

Es sind verschiedene Aspekte, welche die Verantwortlichen beim TVE wütend machen. Da wäre die Tatsache, dass der Sportverein sein Stadion der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt – als einziger Verein der Stadt, so Reske. Dann kommt der Schaden zur Unzeit: In der kommenden Woche richtet der TVE im Stadion den "Kila-Cup" – ein Leichtathletik-Turnier für Kinder – aus und muss den Schaden eigentlich bis dahin reparieren lassen.

Und schlussendlich bleiben die finanziellen Folgen für den Klub, dessen Finanzlage in Folge von Pandemie und Energiekrise "nicht so gut" ist. "Wir hatten gerade erst eine Nachzahlung für Energiekosten von 29.000 Euro", so der Vorsitzende. "Jetzt müssen wir sehen, wie wir das Geld auftreiben. Auf Geld von der Versicherung macht sich Reske wenig Hoffnung. Im Verein werde nun nachgedacht, ob das Stadion weiter für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben soll.

Reagiert hat der Verein nun aber: Mit einer Anzeige bei der Polizei, einer Absicherung des beschädigten Untergrunds im Wurfsektor des Stadions und mit einem Aufruf an Anwohner, die eventuell etwas gesehen haben. Wann sich der Vandalismus ereignete, können die Verantwortlichen nämlich beziffern: "Bis 13.30 Uhr war unser Zweiter Vorsitzender im Stadion und ab 17 Uhr war wieder Jugend- und Schülertraining", so Reske. Ob der Vorsitzende, der für die SPD im Gemeinderat sitzt, bei der Stadt um Unterstützung für das vereinseigene Stadion bittet, war dagegen noch nicht klar: "Ich könnte am Montag anfragen, aber die Stadt ist finanziell ja auch nicht auf Rosen gebettet."

Bei der Stadtverwaltung weiß man bereits Bescheid über das Problem des TVE: "Wir haben Kenntnis von dem Vorfall, allerdings noch nicht bis ins Detail", sagte Stadtsprecherin Anette Zietsch am Freitag auf RNZ-Nachfrage. Der Verein könne aber einen Antrag bei der Stadtverwaltung stellen und es werde gemeinsam nach einer Lösung gesucht. "Grundsätzlich gilt: In solchen Situationen können sich die Vereine immer vertrauensvoll an die Stadt wenden – und das wissen sie auch", betonte Zietsch.

Die Polizei bestätigte derweil die Anzeige und die laufenden Ermittlungen. "Sofern Videoüberwachungskameras vorhanden waren, werden diese ausgewertet und diesbezüglich weiterermittelt", gab Sprecherin Sarah Winterkorn Auskunft über den aktuellen Stand. Hinweise auf einen Täter hat die Polizei nicht.