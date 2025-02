Eppelheim. (fhs) "In der nächsten Gemeinderatssitzung ist jemand von der Telekom da", kündigte Bürgermeisterstellvertreter Linus Wiegand den Eppelheimer Stadträten in der Sitzung des Technischen Ausschusses an. Dieser Ansprechpartner soll dann am 24. Februar über den Stand des Glasfasernetzausbaus in der Stadt informieren.

Vor allem aber soll er berichten, was die Firma zu tun gedenke