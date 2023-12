Eppelheim. (lew) Zu einem Stromausfall ist es am Dienstag zwischen 20.30 und 21.45 Uhr in Teilen von Eppelheim gekommen. Michael Treffeisen, Sprecher der zuständigen Stadtwerke Heidelberg, begründete den Ausfall auf RNZ-Nachfrage mit einer witterungsbedingt beschädigten Freileitung in der Wasserturmstraße auf Höhe der Hausnummer 22.

In diesem Zuge sei es auch in zwei angrenzenden Straßen, nämlich der Gerhart-Hauptmann-Straße und der Schillerstraße zu "kurzzeitigen lokalen Versorgungsunterbrechungen" gekommen. Insgesamt waren dem Stadtwerke-Sprecher zufolge rund 15 Einfamilien- und kleine Mehrfamilienhäuser betroffen.

Ort des Geschehens

"Dass die Feuerwehr vor Ort war, gehört zum normalen Standard-Prozedere bei beschädigten Freileitungen", so Treffeisen. Es habe keine Gefahr für die Anwohner bestanden. Der Schaden sei an einer kunststoffisolierten Freileitung festgestellt worden, die in ein Gebäude führt. Dass die Kunststoffummantelung der Witterung ausgesetzt ist, habe dazu geführt, dass sie im Laufe der Jahre porös geworden ist. Es drang Feuchtigkeit ein, die zu einem Kurzschluss führte. Das Leitungsstück wurde bereits erneuert.