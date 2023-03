Eppelheim. (sg) In diesem Jahr feiert die "Lajna Imaillah", die Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Gemeinde, stolz zwei Jubiläen: ihr 100-jähriges Bestehen weltweit und das 50-jährige Bestehen in Deutschland. Aus diesem Anlass finden derzeit bundesweit Jubiläumsempfänge statt – so auch am Samstag in Eppelheim. Im Gebetszentrum an der Wernher-von-Braun-Straße waren am Samstagabend Frauen, unabhängig ihrer kulturellen oder religiösen Herkunft, zum regen Austausch und gegenseitigen Kennenlernen eingeladen.

Freude, Herzlichkeit und Gastfreundschaft waren groß, mit denen die Gäste von den Vertreterinnen der Frauenorganisation der Ahmadiyya-Gemeinden Eppelheim und Heidelberg empfangen wurden. Kanwal Shad übernahm die Begrüßung und führte als Moderatorin durch den Abend, dem sich ein munterer Austausch im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens anschloss.

"Es ist uns eine große Freude, dass Sie Teil unserer Feierlichkeiten sind", betonte Shad. Sie wertete dies als Ausdruck von Offenheit und Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und gemeinsam für die Verwirklichung der Rechte von Frauen einzutreten. Shad konnte mit Mona Ahmad die Vorsitzende der Eppelheimer Frauenorganisation und mit Saima Chaudry die Vorsitzende der Heidelberger Frauenorganisation willkommen heißen.

Zu den Ehrengästen gehörten Heidelbergs Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen und Eppelheims Stadtoberhaupt Patricia Rebmann. Beide richteten Grußworte an die Frauenorganisation und gratulierten sehr herzlich zu den beiden Jubiläen. Rebmann wählte mit Blick auf die vielzählig anwesenden Frauen als Einleitung ihrer Rede die Worte "Meine sehr verehrten Damen", um damit auszudrücken: "Wir feiern uns viel zu selten selbst." Sie wertete die Gründung der Frauenorganisation vor 100 Jahren als zukunftsweisend. "Die Frauen von damals hatten die Kraft, eine Organisation zu gründen, die bis heute aktiv und engagiert ist", lobte sie. Sie schätzte den Grundsatz der Ahmadiyya-Muslim-Gemein­de: "Keine Nation kann Fortschritte machen, ohne ihre Frauen zu bilden." Im Gegensatz zu diesen fortschrittlichen Gedanken stünden aktuelle Gegebenheiten, beispielsweise in Ländern wie Afghanistan, in denen Frauen aufgrund der jüngsten politischen Entwicklungen keine Bildung haben dürfen. "Dieser Rückschritt sollte uns in der heutigen Zeit Sorgen bereiten", meinte Rebmann. "Wir sollten viel mehr Wert auf Gleichberechtigung legen", sagte sie. Die Bürgermeisterin lobte die Eppelheimer Frauenorganisation mit ihrer Vorsitzenden Mona Ahmad: "Sie beteiligen sich in ...