Von Nicolas Lewe

Eppelheim. Auch die jüngeren Schüler haben schon ganz genaue Vorstellungen davon, was sie an Rassismus nicht gut finden. "Jeder Mensch soll so akzeptiert werden, wie er ist", finden die Drittklässlerinnen Fatima (10), Mine (8) und Ela (8). Dafür, "dass Leute so behandelt werden wie sie sind", setzen sie und die gesamte Schulgemeinschaft des Eppelheimer Schulzentrums sich mit der Aktion "Mauer gegen Rassismus" ein.

Initiiert wurde dieses Projekt, bei dem die "Mauersteine" aus bemalten Kartons bestehen, von den Schulsozialarbeitern der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule, der Humboldt-Realschule und des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums: Tina Elgg, Dennis Lackner, Greta Pfisterer, Lilly Schröder, Jonas Stratmann und Katja Schumann.

Beim Besuch der RNZ sind die Schüler gerade – wie bereits in den vergangenen eineinhalb Wochen – dabei, in ihrer großen Pause die einzelnen "Mauersteine" zu gestalten, woran sich alle Schüler der Klassen eins bis zwölf beteiligen können. Am heutigen Donnerstag, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, soll die fertige Mauer im Beisein von Bürgermeisterin Patricia Rebmann präsentiert werden.

"Wir wollen zeigen, dass wir Rassismus blöd finden", formulieren die Drittklässlerinnen Zora (9) und Marlene (8) ihre Motivation, sich zu beteiligen. Für Rüzgar (8) und Andion (8) aus der 2b ist klar: "Für Menschen, die Krieg machen, wollen wir Frieden." Die 13-jährige Sarah aus der 7b wünscht sich, dass möglichst viele Leute sich die Mauer gegen Rassismus anschauen.

Die Botschaften darauf sind oft auf den ersten Blick eindeutig: "Mut" und "Liebe", "Black lives matter", "Hass ist keine Meinung", "No Racism", "Wir halten zusammen" oder "Du bist nicht alleine". Andere Schüler und Schülerinnen haben ihre Kartons in Regenbogenfarben bemalt, die Friedenstaube und das Friedenssymbol sind auf vielen Kartons zu finden.

Besonders kreativ ist die Zeichnung eines weißen und eines schwarzen Bären, die gemeinsam einen schwarz-weißen Bären ergeben. Ein Pandabär als Symbol gegen Rassismus. Tina Elgg von der Friedrich-Ebert-Schule (Fesch) berichtet: "Die Schüler sind super kreativ, selbst die Kleinsten haben schon tolle Ideen." Mindestens 500 "Mauersteine" werde es geben, vielleicht sogar bis zu 1000.

Die Kartons dafür wurden ebenso wie Farben und Pinsel von Eltern zur Verfügung gestellt. Man habe aber auch Schuhgeschäfte abgeklappert, um an eine derart große Menge an Kartons zu kommen, berichten die Schulsozialarbeiter. Katja Schumann spricht von einem "symbolträchtigen Tag" für das Schulzentrum.

Mehr als je zuvor werde mit der "Mauer gegen Rassismus" der Campus-Gedanke gelebt. Auch Fesch-Rektorin Verena Wittemer ist davon begeistert. In ihrer Schülerschaft gebe es Kinder aus über 40 Nationen. Rassistische Äußerungen kämen da immer wieder vor. "Wir verurteilen das aufs Schärfste."

An dem schulübergreifenden Projekt gefalle ihr so gut, dass es die Geschlossenheit der Schülerschaft zeige und dass es die Botschaft verbreite, dass Rassismus keine Chance hat – und das nicht nur am Schulzentrum.