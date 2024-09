Eppelheim. (msc) Erneut müssen einige Häuser in der Karl-Metz-Straße vorübergehend ohne Wasser auskommen. Dieses Mal sind laut einer Mitteilung der Stadtwerke Heidelberg aber nur sechs Häuser mit insgesamt zehn Haushalten betroffen.

Nachdem bereits am Freitag zwei Wasserrohrbrüche zu einem zwischenzeitlichen Ausfall des Trinkwassers geführt hatte, kam es nun zum dritten Fall in der Straße. Das Unternehmen will informieren, sobald auch die betroffenen Haushalte wieder versorgt werden können.

Update: Mittwoch, 25. September 2024, 09.36 Uhr

Wasserrohrbruch in Karl-Metz-Straße repariert

Eppelheim. (msc) Wegen eines Wasserrohrbruchs mussten Haushalte in der Karl-Metz-Straße in Eppelheim ohne Wasser auskommen. Das teilten die Stadtwerke Heidelberg mit.

Als Grund für den Rohrbruch benennen die Stadtwerke Tiefbauarbeiten durch Dritte. Dabei kam am Freitag gegen 9.30 Uhr ein Hausanschluss zu Schaden. Die Stadtwerke kümmerten sich umgehend um die Reparatur, heißt es weiter in der Mitteilung.

Seit 11.45 Uhr fließt das Wasser wieder und der Rohrbruch konnte behoben werden, so die Stadtwerke. Das Unternehmen ging eigentlich davon aus, dass das Trinkwasser gegen 14 Uhr wieder verfügbar sein wird.

Bei der Wiederinbetriebnahme kann das Wasser kurzfristig trüb sein, weshalb empfohlen wird, es ablaufen zu lassen, bis diese Trübung verschwunden ist.

Betroffen waren laut Mitteilung 40 bis 50 Häuser.