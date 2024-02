Von Thomas Seiler

Eppelheim. Den närrischen Geist verschlug es am Fastnachtssonntag in die katholische Gemeinde St. Joseph. Im Gottesdienst in der Christkönigkirche hielt Johannes Brandt als leitender Pfarrer der Stadtkirche Heidelberg seine traditionelle Narrenpredigt. Dass er zu den Menschen gehört, die für jeden Schabernack zu gewinnen sind und die zum Lachen wahrlich