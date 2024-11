Eppelheim. (lesa) In vielen Städten wird am Montag demonstriert. Gegen Gewalt an Frauen, gegen die Diskriminierung weiblicher Personen. Anlass ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (siehe auch weitere Beiträge in dieser Zeitung). In Eppelheim ist quasi jede Woche Tag gegen Gewalt an Frauen, wie der Aktionstag verkürzt heißt: Jeden Donnerstag üben sich Frauen in der Handelsstraße in Selbstverteidigung – bei der Wing-Tsun-Akademie. Die RNZ war dabei.

"Wir gehen dahin, wo es fies ist", erklärt Trainerin Alex den Frauen, die im Übungsraum stehen. "Auge, Hals, Genitalien, Knie." Das ist als praktische Anleitung zu verstehen – und als Reihenfolge, was bei einem Angriff zu tun ist. Denn in diesem Kurs geht es um den Einsatz von Techniken in Situationen, die für viele Frauen Alltag sind: Das Mitgezogenwerden in der Disco, das Bedrängen in Bus und Bahn, der Übergriff auf der dunklen Straße. Das Ziel: Zeit gewinnen, um wegzulaufen. Zeit, die man etwa gewinnt, wenn man dem Angreifer die Finger in die Augen drückt, bis sie tränen und dieser nichts mehr sieht. Den Hals attackiert, damit dem Angreifer die Luft wegbleibt. Und in Genitalien und gegen das Knie tritt, um ihn an der Verfolgung zu hindern, erklärt Alex.

"Das ist wie Erste Hilfe. Jeder sollte so einen Kurs mal besucht haben", findet Yann Raute. Er leitet die Wing-Tsun-Akademie und hat den Selbstverteidigungskurs für Frauen ins Leben gerufen. Seit zwölf Jahren gibt es das Angebot. Männer haben hier keinen Zutritt. "Der Kurs soll ein geschützter Raum für Frauen sein", erklärt Raute. "Außerdem werden Inhalte hier anders vertieft als in einem gemischten Kurs."

Was er meint, wird im Übungsraum klar. Alex greift konkrete Gefahrensituationen auf, lässt diese paarweise trainieren und achtet auf die exakte Ausführung. "Frauen sind meist unterlegen, deshalb geht es um Technik statt um Kraft", sagt sie mehrfach. Ein Beispiel? Wird man am Handgelenk gepackt und mitgezogen, ist der Reflex der meisten falsch: Wer sich in die entgegengesetzte Richtung stemmt, verliert das Gleichgewicht. Stattdessen gelte es, den Zug des anderen zu nutzen, bei einem schwungvollen Schritt in Richtung des Angreifers dessen Hand wegzuschlagen. Und zwar mit einem festen Schlag, nicht mit einem "Patschehändchen", wie sie ihren Schützlingen einschärft.

Die Techniken sind schnell nachgemacht. Bis sie zum Automatismus werden, dauert es aber. "Das muss ins Muskelgedächtnis", sagt Alex. Das lange Üben lohne sich. Sie berichtet von Erfolgserlebnissen. Etwa von einer Frau, die sich nachts allein auf der Straße mit einem Unbekannten einige Meter hinter sich sicher fühlte, weil sie wusste, was im Fall der Fälle zu tun ist. Aber sie erzählt auch Trauriges. Wenn eine Teilnehmerin sich bei einer Übung versteift, "blockt" und klar wird, dass diese den "Ernstfall" bereits erlebt hat.

Yann Raute ordnet das ein: Er sieht in den Kursen neben praktischer Hilfestellung auch die psychologische Komponente: "Wer Entschlossenheit und Selbstbewusstsein zeigt, kommt idealerweise nicht in die Opferrolle." Trotz ernsten Hintergrunds: Im Kurs ist die Stimmung gut – es wird gelacht und geschwitzt. Denn auch das "Auspowern" ist ein Ziel.

Interesse an dem Frauenkurs sei fortlaufend da. Man spüre jedoch Zeiten, in denen die Nachfrage höher sei. "Als 2015 die Silvesterübergriffe in Köln passiert sind, waren unsere Kurse voll", erinnert sich Raute. Aktuell trainieren rund 100 Mitglieder an den Standorten in Eppelheim und Heidelberg. Dort werden auch gemischte Kampfsportangebote und Kinderkurse angeboten. Der Schwerpunkt liegt überall auf Selbstverteidigung, nicht auf Wettkämpfen. "Alle Wettkämpfe unterliegen Regeln, ein Angreifer hält sich aber an keine", erklärt der 47-Jährige das.

Der Tag der Gewalt gegen Frauen ist indes auch in Rautes Akademie präsent. Eine Auszubildende wurde an ihrer Berufsschule mit einer kleinen Kampagne aktiv. Und Raute selbst sagt über den Frauenkurs: "Wir wollen einen Beitrag leisten, dass Frauen sich sicherer fühlen." Und nicht zuletzt geht Wing Tsun auf eine Frau zurück: Der Legende nach wurde der Stil einst von einer Nonne entwickelt ...