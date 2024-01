Eppelheim. (fhs) "Es ist wie im richtigen Leben: Die Kohle ist weg!" Lakonisch versuchte Bürgermeisterin Patricia Rebmann dem Zwischenfall im Gisela-Mierke-Bad angesichts von Zusatzausgaben etwas Humorvolle abzugewinnen. Eine erhöhte Ozonmenge hat die Kohle im Schwimmbadfilter regelrecht aufgefressen, sodass dieser beschädigt wurde und Teile ausgetauscht werden müssen. Lieferzeit, Einbau und Probebetrieb bringen es mit sich, dass das Hallenbad für Besucher erst Anfang Februar wieder geöffnet werden kann. Dies war in der jüngsten Ratssitzung zu erfahren, in der die Bürgervertretung die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 35.830,78 Euro zähneknirschend, aber zustimmend zur Kenntnis nahm.

Wer verantwortlich dafür ist, dass im Dezember kurz vor Weihnachten der Stand der Aktivkohle im Filter so stark sank, dass Filterkerzen durch den hohen Ozongehalt Schaden nahmen, ließ sich nicht eindeutig feststellen, erklärte Kirsten Hübner-Andelfinger, Leiterin des Amts für Immobilienmanagement. Das Badpersonal kontrolliere und warte die Anlage regelmäßig; aber Tatsache sei, dass durch den Schaden der Filter von Resten der Aktivkohle und dem Filtersand befreit werden musste und die über 400 Filterkerzen auszutauschen waren. "Bis 5. Februar hoffen wir, dass wir’s hinkriegen" sagte Hübner-Andelfinger auf Anfrage von Renate Schmidt (SPD). Ursprünglich hatten die Stadtwerke Heidelberg als Betreiber mitgeteilt, dass sich die Reparatur bis Ende Januar erstrecke.

Auch Marc Böhmann (Grüne) und Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) hatten sich nach der Ursache der Ozonüberbelastung erkundigt. Hübner-Andelfinger erklärte, dass Aktivkohle in entsprechender Menge nachbestellt worden sei und dass jetzt – wie von Hubertus Mauss (Grüne) gefordert – die Bademeister besonders kontrollierten. Mauss: "Die sollten da jetzt verschärft ein Auge darauf haben, um auszuschließen,, dass das nochmal passiert."

Volker Wiegand (CDU) erfuhr, dass keine weiteren Folgeschäden und -kosten zu erwarten seien, obwohl Ozon ein aggressives Produkt ist. Horst Fießer (CDU) fragte, ob’s nicht sinnvoll wäre, ein Warnelement einzubauen. Hübner-Andelfinger erläuterte, dass die beauftragte Firma auch etwas an den Lüftungsleitungen habe verändern wollen. Die rund 36.000 Euro für die Reparatur werden aus dem Unterhaltsbudget für das Bad entnommen.