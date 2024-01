Eppelheim. (cm) Er war ein Feuerwehrmann durch und durch – und dazu passte auch sein Name: Gerhard Löschmann war über 70 Jahre in der Eppelheimer Feuerwehr aktiv und führte sie 20 Jahre als Kommandant. Nun ist er im Alter von 93 Jahren gestorben. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet morgen, am Freitag 12. Januar, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Eppelheim statt.

Bereits im Jahr 1950 war Löschmann der Eppelheimer Feuerwehr beigetreten, erreichte dort den Dienstgrad des Hauptbrandmeisters. Von 1959 bis 1968 engagierte er sich als Gerätewart, von 1964 bis 1995 als Schiedsrichter im Kreisverband. Von 1968 bis 1988 führte Löschmann die Feuerwehr als Kommandant. Das Ehrenkreuz der deutschen Feuerwehr wurde ihm 1976 verliehen, jenes in Gold folgte 1983. Fünf Jahre später, 1988, folgte die Ernennung zum Ehrenkommandanten.

Die Liste der Ehrungen ist lang: Sie reicht von der Ehrennadel in Gold, zur Ehrenmedaille und dem Ehrenkreuz in Bronze des Kreisfeuerwehrverbandes sowie hin zu zahlreichen Ehrenurkunden. Erst im vergangenen Herbst wurde Gerhard Löschmann das Ehrenkreuz in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes verliehen. "Gerhard Löschmann war wirklich bis zu seinem Tod noch regelmäßig bei der Feuerwehr, ob bei Veranstaltungen, den Montags-Treffen der Alterskameraden oder Feuerwehrausschusssitzungen", erzählt der aktuelle Kommandant Christoph Horsch. Als Schiedsrichter war Löschmann bei den Abnahmen des Leistungsabzeichens der Feuerwehr im Rhein-Neckar-Kreis und darüber hinaus beteiligt.

Bis vor Kurzem habe er alle Zeitungsartikel rund um die Feuerwehr Eppelheim gesammelt und archiviert. "Seine Witwe hat mir bereits einige Ordner übergeben, die für uns ein wahrer Schatz sind", berichtet Horsch. "Allgemein hat er viel rund um die Feuerwehr gesammelt und in seinem Partykeller in Vitrinen fein säuberlich ausgestellt – einiges davon werden wir als Feuerwehr auch noch erben, was mir eine große Ehre ist."

Beruflich war Löschmann bis zu seinem Ruhestand bei der Stadt Eppelheim – damals noch Gemeinde – im Pass- und Einwohnermeldeamt beschäftigt. Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau, eine Tochter und zwei Enkelkinder.