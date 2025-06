Von Jörg Runde

Eppelheim. Eine kurze Körpertäuschung, zwei schnelle Schritte, dann zieht Melanie Schmitt links am Hindernis vorbei. Dass das an diesem Nachmittag eine Gegenspielerin und kein Pendelstamm in einem Ninja-Parcours ist, liegt daran, dass die 30-jährige Eppelheimerin seit einiger Zeit wieder Handball spielt. Bedeutet das etwa, dass die Allroundsportlerin bei der