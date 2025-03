Von Felix Hüll

Eppelheim. Millionenfach reiche Ernte hat der Tod im Zweiten Weltkrieg zwischen 1939 und 1945 gehalten. Am 30. April 1945 war’s in Eppelheim zu Ende. Fünf Namen geben dem oft namenlosen Sterben an diesem Karfreitag vor genau 80 Jahren Gesichter: Lotte Höpfner, Greta Wolf, Albert Wittmann, Anton Stephan und Jakob Krambs. So wird millionenfaches Schicksal