Eppelheim. (fhs) Der Technische Ausschuss der Stadt Eppelheim hat jetzt einstimmig grünes Licht für das Boardinghouse in der Boschstraße 4 gegeben. Über das Vorhaben war zuvor bereits viermal beraten worden. Der Bauantrag stammt ursprünglich aus dem September 2020. In der zurückliegenden Sitzung des Ausschusses wurde er mit den nachgeforderten ergänzenden Unterlagen dem Gremium erneut

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote