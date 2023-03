Leimen-St. Ilgen. (lesa) "Wir sind froh, dass es zu Ende ist." Die Worte, die Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich am Dienstag sagt, sprechen wohl so manchem Leimener aus der Seele. Sie beziehen sich auf eine gute Nachricht: Die Bauarbeiten an der Kreisstraße K4155 sind nach dreieinhalb Jahren so gut wie abgeschlossen. Ab Freitag, 17. März, ist die wichtige Verbindungsstraße zwischen Leimen und St. Ilgen wieder in beide Richtungen für den Verkehr freigegeben – seit November war dies bereits in Fahrtrichtung St. Ilgen möglich. Ab Montag, 20. März, hat auch der ÖPNV wieder freie Fahrt.

Mit den nun abgeschlossenen Arbeiten zwischen den Kreuzungen von Goethe- und Lenaustraße am St. Ilgener Ortseingang und von Theodor-Heuss- sowie Leimbachstraße geht eine schier unendliche Geschichte zu Ende: Bereits im August 2019 hatten die Bauarbeiten begonnen. Damals kalkulierte man mit einem Ende der Bauarbeiten im Herbst 2021. Daraus wurde offensichtlich nichts: Schon der erste Bauabschnitt zwischen Tinqueux-Allee und B3-Anschluss begann mit Verspätung. Weitere Verzögerungen folgten. So standen die Arbeiten wegen einer spät erfolgten Ausschreibung zwischenzeitlich elf Monate lang brach.

Nun aber glänzt die einstige Dauerbaustelle mit neuer Fahrbahn und neuen Geh- und Radwegen. Zumindest bis auf einen Teil des Gehwegs im Norden der Kreisstraße: Dort fehlen noch die Pflastersteine, wie Stadtsprecher Ullrich auf RNZ-Nachfrage mitteilte. Der Grund: Lieferschwierigkeiten aufgrund des Ukraine-Kriegs und Preissteigerungen. Die neuen Steine seien teurer gewesen als ursprünglich vorgesehen. "Jetzt muss man neu verhandeln", so Ullrich. Wann mit dem Gehweg nun wirklich der letzte Teil der Strecke gebaut wird, sei noch offen.

Apropos Preissteigerungen: Eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2017 hatte für den Straßenbau rund 2,6 Millionen Euro vorgesehen. Am gestrigen Dienstag beliefen sich die tatsächlichen Kosten laut Rathaus auf rund 2,8 Millionen Euro. Die Schätzung sah überdies eine Million Euro für die Wasserversorgung und knapp 162.000 Euro für die Kanalisation vor. 485.000 Euro gebe es an Förderung. Zudem müssen laut Ullrich noch die Kosten zwischen Stadt und Landkreis aufgeteilt werden, sobald sämtliche Schlussrechnungen vorliegen. Kreissprecherin Silke Hartmann ging auf RNZ-Anfrage von einem Kreisanteil von rund 1,2 Millionen Euro aus.

Ort des Geschehens

Nun zieht Ullrich ein positives Fazit: Gemessen an Größe und Dauer der Maßnahme hätten sich Ärger und Beschwerden in Grenzen gehalten. Auch für die ausführenden Baufirmen hat er warme Worte: "Es war mit Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten nicht immer einfach und sie haben im Rahmen der Möglichkeiten große Arbeit geleistet."