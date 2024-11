Leimen. (lesa) Ehrenbürger Boris Becker trauert um seine Mutter. Elvira Becker ist am Donnerstag tot in ihrem Wohnhaus oberhalb des Stadtzentrums gefunden worden. Sie starb im Alter von 89 Jahren, kurz vor dem Geburtstag ihres Sohnes, der am Freitag 57 wird.

Elvira Becker wurde am 1. Juni 1935 in Kunewald im heutigen Tschechien geboren. Bekannt wurde sie als Mutter von Tennisstar Boris: