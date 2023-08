Karlsruhe. (dpa) Ein Mann ist am Freitag in Karlsruhe festgenommen worden, weil er an einem Tag mehrere Feuer im Hardtwald gelegt haben soll. Ein Haftrichter befand den 37-Jährigen als dringend tatverdächtig, am 11. Juli 2023 im Waldstück Wolfsgarten in Stutensee mindestens acht Brände mittels Brandbeschleuniger gelegt zu haben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Mann soll unter anderem Jägerhochsitze, Unterholz und gelagertes, geschlagenes Holz angezündet haben. Dabei sei ein geschätzter Schaden von 15.000 Euro entstanden. Die Ermittler prüften, ob ein Zusammenhang zu weiteren Fällen besteht.

Update: Freitag, 4. August 2023, 17.05 Uhr

Sieben Brände im Hardtwald – 12.000 Euro Schaden

Eggenstein-Leopoldshafen. (RNZ/pol) Am Dienstagmorgen wurden gegen 6 Uhr die Einsatzkräfte zu einem Waldbrand in den Hardtwald im Bereich der Grabener Allee westlich von Stutensee-Blankenloch gerufen. "Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf insgesamt sieben Brandstellen im Wald.

Zwei Hochsitze brannten. Der größte Brand war ein Holzlagerplatz, welcher in voller Ausdehnung in Flammen stand", sagt Robert Redinger, Pressesprecher der Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen.

Rund 300 Festmeter Holz standen im Wald in Flammen. "Wir benötigten rund 100.000 Liter Wasser zur Brandbekämpfung. Auch Wasserfässer wurden zur Brandstelle gefahren, um das Löschwasser sicherzustellen", so Redinger.

Bei der Überprüfung der angrenzenden Waldwege stellte die Polizei mehrere weitere Brandgeschehen fest. Unter anderem wurden ein Holzpolter, weitere Hochsitze, sowie kleinere Flurflächen in der näheren Umgebung in Mitleidenschaft gezogen. Die aus den umliegenden Gemeinden eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren konnten ein Ausbreiten der Brände auf weitere Teile des Waldes verhindern.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der unabhängigen zeitgleichen Brände wird von Brandstiftung ausgegangen.

Die Feuerwehren aus Eggenstein-Leopoldshafen und Stutensee waren mit rund 65 Kräften vor Ort. Auch die Feuerwehr Kronau mit der Drohnenstaffel war im Einsatz.

Bei den Bränden kamen keine Personen zu Schaden. Nach ersten Schätzungen der Forstbehörde entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Ort des Geschehens

Update: Mittwoch, 12. Juli 2023, 15.20 Uhr