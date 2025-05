Edingen-Neckarhausen. (nip) Unter dem Motto "Hinschauen, erkennen und handeln", startet in Edingen-Neckarhausen die erste Aktionswoche gegen Gewalt. Am Montag, 2. Juni, findet von 16 bis 20 Uhr die Auftaktveranstaltung zum Thema "Häusliche und sexualisierte Gewalt" in der Evangelischen Kirche in Edingen (Hauptstraße 43) statt.

Fachstellen aus dem Bereich Gewaltschutz informieren über verschiedene Aspekte häuslicher Gewalt. Es geht dabei auch um rechtliche Grundlagen, aktuelle Entwicklungen bis hin zu konkreten Unterstützungs- und Hilfsangeboten. Ziel ist es, aufzuklären, zu sensibilisieren und Betroffene wie Unterstützende zu stärken.

Ergänzt wird die Aktionswoche durch die Ausstellung "Gesichtslos – Frauen in der Prostitution" der Beratungsstelle Amalie mit Fotografien von Hyp Yerlikaya, konzipiert in Zusammenarbeit mit den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim. Zudem wird die Buchhandlung "Bücherwurm" eine Auswahl an Büchern zu diesem Thema präsentieren.

Am Dienstag, 3. Juni, findet vom 9.30 bis circa 13 Uhr eine Veranstaltung für Menschen ab 65 Jahren zur Betrugsprävention im Schloss Neckarhausen statt (Franz-Mazura-Saal). Polizeioberkommissar Michael Bittner und Gewaltschutztrainer Horst Gropp sprechen über die Bandbreite an Täuschungen, über Tricks von Straftätern und zeigen seniorenspezifische Selbstverteidigungstechniken und Strategien zu Deeskalation. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Lena Weber, lena.weber@edingen-neckarhausen.de, Telefon 06203/80 82 35.

Am Mittwoch, 4. Juni, geht es bei "Girls Empowerment" von 12.30 bis 16 Uhr im Jugendzentrum JUZ "13" (Bildstock 13) darum, Mädchen über ihren Schutz vor Gewalt aufzuklären, ihre Selbstbestimmung zu stärken und ihnen die Möglichkeit zu geben, Unterstützung zu suchen – damit sie sich sicher fühlen und ihre Rechte wahrnehmen können. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Sharmila Pushpakanthan, jugendreferat@edingen-neckarhausen.de, Telefon 06203/80 81 33. Am Freitag, 6. Juni, wird zum Abschluss der Aktionswoche in Kooperation mit der VHS um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Evangelischen Gemeindehaus Edingen die Dokumentation "Una Primavera" (italienisch mit deutschen Untertiteln) gezeigt. Der Film berichtet schonungslos von Erniedrigung, häuslicher Gewalt und patriarchalischen Strukturen. Im Anschluss lädt Polizeibeamtin Anja Päschke zur Diskussion ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.