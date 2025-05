Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Diese Vereinsgemeinschaft hier ist etwas ganz Besonderes", sagte Barbara Peithner in der Generalversammlung des Turnvereins Edingen. Wie bereits angekündigt, legte die Zweite Vorsitzende nach achtjähriger Tätigkeit ihr Amt nieder. "Es ist Zeit, den Staffelstab weiterzugeben." In diesem Fall nun an Franziska Krzok, die zwar