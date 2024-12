Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. Circa 4,75 Hektar groß ist es, das Gewerbegebiet "In den Milben" auf Neckarhäuser Gemarkung, das nun nach gerade einmal 20 Monaten Bauzeit eingeweiht wurde. 18 Baugrundstücke wurden seit dem Spatenstich am 9. Mai 2023 erschlossen, ein Kreisverkehr in der Speyerer Straße gebaut und ein Kanal verlegt. Rund 4,1 Millionen Euro kosteten