Edingen-Neckarhausen. (nip) Das im Dezember 2016 in Betrieb genommene Ruftaxi ist vorerst wieder Geschichte. Bei einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat einhellig zu, das Angebot, für das jährlich 15.000 Euro im Haushalt stehen, einzustellen. "Wir sehen die Vorteile, aber unsere finanzielle Situation erlaubt es uns nicht – es ist ein Luxusgut, das man sich leisten können muss", sagte Bürgermeister Florian König.

Laut Statistik der Gemeinde stehen die Kosten gegenüber dem Nutzen nicht mehr in Relation. "Wir subventionieren hier Einzelfahrer, nicht die breite Masse", sagte König weiter. Im Juli 2022 hatte der Gemeinderat noch die Fortführung des Angebots beschlossen, woraufhin die Verwaltung beim Regierungspräsidium die Genehmigungsurkunde bis Dezember 2027 verlängern ließ. Dann kam einen Monat später eine Erhöhung des Taxitarifs um elf Prozent. Infolgedessen bezahlt die Gemeinde an die Firma Taxi Mannheim pro Fahrt eine Vergütung von jeweils 20 Euro. Vier Euro erhält die Kommune allerdings auch vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) zurück – dennoch verbleiben jährlich Kosten von rund 10.000 Euro bei der Gemeinde.

Und nun hätte sie gegenüber dem VRN die Zusage treffen müssen, einem neues Buchungs- und Abrechnungssystem zuzustimmen, was wiederum mit Anschlusskosten verbunden wäre. Nach Abwägung aller vorliegenden Daten, der Nutzungszahlen, der bei der Gemeinde verbleibenden Kosten und vor allem der aktuellen Finanzlage, schlage man vor, den Vertrag mit der Taxi Zentrale Mannheim zum nächstmöglichen Termin zu kündigen, hieß es in der Beschlussvorlage. "Wir haben das Ruftaxi schon zweimal ins Leben gerufen. Wir waren bei der ersten Beerdigung dabei und sind auch bei einer zweiten dabei. Wenn auch sehr ungern", sagte Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV). Beweggrund zur Einführung sei seinerzeit die innerörtliche Verbindung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu Randzeiten gewesen. 2022 seien es noch 611 Fahrten gewesen, 2023 dann nur noch 540, so Herold weiter. "Und die Kosten steigen an." Eventuell könnte der Einsatz von Elektro-Bussen ein Ersatz sein, meinte er weiter. Davon habe der Bürgermeister ja auch vor Amtsantritt gesprochen.

Die Verwaltung sei hier im Austausch mit den Gemeinden Plankstadt und Dossenheim, antwortete König. Dort werde dieses Modell ehrenamtlich betrieben. Selbst stemmen könne man das nicht, meinte er. Eine anonyme Bürgerbefragung soll Anfang dieses Jahres zeigen, wo die Bedürfnisse der Bürger liegen und wie man darauf reagieren könnte.

Das Ruftaxi sei eine gute Sache gewesen, fand Markus Schläfer (CDU). Doch der Kosten- und Nutzenfaktor sei eindeutig. "Wir fangen mit kleinen Schritten an, unseren Haushalt zu verbessern." Das System sei völlig unausgeglichen, meinte Thomas Hoffmann (OGL) in Bezug auf das Nutzerverhalten, das vor allem Einzelfahrer mit vielen Fahrten aufzeigt. Er verwies aber darauf, wie sehr der Ortsteil Neckarhausen abgehängt sei, worauf Gerd Wolf (fraktionslos) ergänzte, Neu-Edingen sei ebenfalls abgehängt. "Das Ruftaxi war ein Herzensprojekt", meinte Michael Bangert (SPD). Leider würden die Zahlen eine andere Sprache sprechen.