So wurde die Edinger Kerwe mit Fassbieranstich eröffnet
Mit nur einem Schlag und ohne Regen: Dannach lobte Bürgermeister Florian König das Engagement der Vereine.
Von Nicoline Pilz
Edingen-Neckarhausen. Markus Schläfer, der Vorsitzende des Kultur- und Heimatbunds, bewies bei der Eröffnung der Edinger Kerwe am Samstagnachmittag einen stabilen Grundoptimismus. "Willkommen bei bestem Kerwe-Wetter", grüßte er ins Rund der Umstehenden – und strahlte dabei mehr als die Sonne, die sich am Wochenende ohnehin zurückhielt.
Und
