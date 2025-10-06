Montag, 06. Oktober 2025

So wurde die Edinger Kerwe mit Fassbieranstich eröffnet

Mit nur einem Schlag und ohne Regen: Dannach lobte Bürgermeister Florian König das Engagement der Vereine.

06.10.2025
Zum Wohl: Bürgermeister Florian König (3.v.re.) meisterte seinen Fassbieranstich im Beisein von hiesiger und Polit-Prominenz mit einem einzigen beherzten Schlag. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Markus Schläfer, der Vorsitzende des Kultur- und Heimatbunds, bewies bei der Eröffnung der Edinger Kerwe am Samstagnachmittag einen stabilen Grundoptimismus. "Willkommen bei bestem Kerwe-Wetter", grüßte er ins Rund der Umstehenden – und strahlte dabei mehr als die Sonne, die sich am Wochenende ohnehin zurückhielt.

