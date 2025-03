Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Verlagerung des Pizza-Lieferdienstes "Angelo" aus der Hauptstraße in die Mannheimer Straße in Edingen stellt auch Architekt Kadir Kandogmus vor einige Herausforderungen. "Ich stehe bereit, Probleme zu lösen", sagte er am Mittwochabend in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats. "Ein Zauberer bin ich aber nicht."

Das Bauvorhaben zum Umbau der früheren