Edingen-Neckarhausen. (fer) "Das ist getimt", stellte eine Fähnchen schwingende Gruppe fest, die auf die bretonischen Partnerschaftsfreunde wartete. Mit nur einminütiger Verspätung kamen die beiden Busse vor dem Neckarhäuser Schloss an. Sie hatten rund 80 Gäste aus Plouguerneau an Bord. Neben bekannten Gesichtern, die von ihren Gastgebern gleich in Empfang genommen wurden, waren auch zahlreiche Neuankömmlinge dabei, für die der Besuch in der Partnergemeinde eine Premiere darstellt.

"Wir waren Donnerstagabend, 20. Juli, um 21 Uhr in die Busse eingestiegen und fuhren mit einigen Pausen rund 14 Stunden durch", berichtete Charles Talec. Etliche der Gastgeber wussten buchstäblich nicht, wer auf sie zukam. "Ich nehm das erste Mal Gäste auf und frage mich mal bei den Ankömmlingen durch", sagte Christiane Röhr. Damit man besser zueinanderfinden konnte, wurden in der Eduard-Schläfer-Halle an Gäste und Gastgeber die dazugehörigen Namensschildchen verteilt.

Andere kennen sich schon seit 50 Jahren. "Zu uns kommt immer die gleiche Familie und das nun schon in verschiedenen Generationen", ließ Gerd Stein wissen. Und auch sonst gibt es einige Anekdoten, die das Partnerschaftsleben schrieb. "Mein Vater und meine Mutter haben sich 1966 in Plouguerneau kennengelernt, als sie dort auf einem Pfadfindertreffen waren", erzählt Gemeinderat Michael Bangert.

Jedem Jahr der Partnerschaft ist bei der Ausstellung eine Seite gewidmet. Foto: fer

Aktive der IG Partnerschaft hatten mit Unterstützung von Gemeindebediensteten derweil alle Hände voll zu tun. "Im Moment ist es total stressig, die Unterlagen für die Ausflüge kamen zu spät bei uns an, aber wir bekommen das auf die Reihe", ließ IGP-Vorsitzende Susanne Surblys wissen. Da zu den verschiedenen Ausflugszielen jeweils nur ein bestimmtes Kontingent an Karten vorhanden ist, lohnte sich das frühe anmelden, damit man an sein Wunschziel kommt.

"Ich freue mich, dass in der ersten Jubiläumswoche zum 1250. Geburtstag Neckarhausens alles so gut geklappt hat. Ich hoffe jetzt, dass die Feier des Partnerschaftsjubiläums ebenso gut ankommt und wir das Niveau der Vorwoche halten können", sagte Bürgermeister Florian König. Finanziell unterstützt wird die Jubiläumsfeier von der Europäischen Union und dem deutsch-französischen Partnerschaftsfond. "Wir zählen in diesem Jahr zu den wenigen Auserwählten, die in Genuss solcher Mittel kommen, so IGP-Ehrenvorsitzender Erwin Hund. Wer einen Blick in die Geschichte der Partnerschaft werfen will, kann dies in der Eduard Schläfer-Halle tun, wo jedem Jahr eine Seite gewidmet ist von den Anfängen bis zur Gegenwart.