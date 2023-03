In einer Bilderpräsentation ging der Kommandant näher auf einige aufsehenerregende Einsätze ein: manche zum Glück glimpflich, als eine Blindgänger-Panzergranate im Gleisbett des Bahnhofs Friedrichsfeld-Nord gefunden wurde , andere tragisch, als eine Person im letzten März vom Dach ...

Auffällig sei, dass sich weit über die Hälfte aller Einsätze während der täglichen Arbeitszeit zwischen 6 und 18 Uhr ereignen würden. Die Einsätze am Abend haben in der Zeit von 18 bis 24 Uhr prozentual zugenommen – genauso wie jene in der Zeit von 0 bis 6 Uhr.

Und ein Trend setzt sich fort: In 2022 rückte die Wehr zu 59 Hilfeleistungseinsätzen an – das sind fast doppelt so viele wie zu Brandeinsätzen. "Hierunter waren 26 Einsätze, bei denen wir gerufen wurden, weil ein Zutritt zur Wohnung dem Rettungsdienst, dem Hausnotruf oder der Polizei nicht möglich war und ein Unglücksfall vermutet wurde", sagte Heinze weiter.

Im Juni und im Juli waren die Brandschützer bei 32 Einsätzen am stärksten gefordert. In diesen beiden Monaten wurde ein Viertel aller Einsätze aus dem Vorjahr abgearbeitet.

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Das vergangene Jahr war mit 119 Einsätzen arbeitsreich für die Freiwillige Feuerwehr der beiden Ortsteile. Im Vergleich blieben 2020 mit 89 und 2021 mit 82 Einsätzen vermutlich coronabedingt weit hinter dieser Statistik zurück.

Eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg rief auch den Kampfmittelräumdienst auf den Plan. Foto: Schwetasch

Zimmer ging auch auf zwei Unfälle auf der Stahlkreuzung ein – rein vom Gefühl her würde er schon sagen, dass die Kreuzung ein Unfallschwerpunkt sei. Und es sei in neun von zehn Fällen so, dass Autofahrer von Edingen kommend die rote Ampel übersehen würden und dann Abbieger rammten.

Der trockene Sommer forderte auch in der Doppelgemeinde seinen Tribut. Im Juli brannte ein Feld nahe dem Sport und Kulturzentrum in Edingen. Foto: Schwetasch

Mindestens einer von zwei großen Flächenbränden wäre vermeidbar gewesen, hätten die Verursacher nicht unbedingt ihr Hochzeitsfeuerwerk gezündet; das war zwar Wochen vorher genehmigt worden, doch damals herrschte Waldbrandgefahr der Stufe fünf. "Das muss man nicht machen", sagte Zimmer fast so trocken, wie es zu dieser Zeit im Juni war.

Zur Unterstützung der Kollegen rückte die Edingen-Neckarhäuser Wehr Mitte Juli zum Großbrand auf einem Recyclinghof in Reilingen an. Dort brannte es nicht zum ersten Mal – "ein Rieseneinsatz", sagte Zimmer. Neu ins Portfolio schaffte es eine Hilfeleistung in einem ICE.

Zwar war die Berufsfeuerwehr Mannheim zuständig, doch Edingen-Neckarhausen wurde zuerst alarmiert. Die Zusammenarbeit sei klasse gewesen – "bis auf den Part der Bundesbahn", denn diese habe es nicht geschafft, die in Sicherheit gebrachten Zugreisenden problemlos weiterzutransportieren.

Der Brand einer riesigen Konifere, ein umgestürzter Baumkoloss auf dem Neckardamm, der Brand eines Containers und der inzwischen dritte im selben Gebäude – es kam viel zusammen in 2022. Nicht zuletzt der Bootsunfall mit dem Luftkissenboot der Feuerwehr am 8. Oktober bei einer Übungsfahrt. Der wirtschaftliche Totalschaden wird abgemildert durch eine Versicherungssumme von 25.000 Euro.

Viel wichtiger aber, dass bei dem Überschlag alle Besatzungsmitglieder – von denen eines unter das Boot geraten war – mit einem Schrecken davonkamen. Zimmer sagte, er habe viel Spott zu hören bekommen – schließlich war das Luftkissenboot durchaus laut. Aber nur eine Person habe sich erkundigt, wie es den Kameraden gehe.

Ein kleiner Einspieler aus der Satiresendung "Die Heute-Show" zeigte am Ende von Zimmers Präsentation, wie Katastrophenschutz in Deutschland (nicht) funktioniert. Es ging dabei um Alarmsirenen – der Kommandant erklärte sie gegenüber Verwaltung und Gemeinderat als notwendig: "Auch, wenn sie teuer sind."