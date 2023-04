Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Alexander Föhr und Florian König haben ein paar Dinge gemeinsam: Beide gehören der CDU an, und beide sind neu in ihren Ämtern: Der Ziegelhäuser Föhr rückte im März 2023 in den Deutschen Bundestag nach, und König ist seit Januar dieses Jahres Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen.

"Wir kennen uns schon lange", sagte König bei