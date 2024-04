Von Max Rieser

Edingen-Neckarhausen. Wenn Alex Bernath am 3. Mai im Mannheimer Capitol auf die Bühne steigt, dann ist es für ihn ein Heimspiel. Denn auch wenn der Schlagzeuger und Musikmanager mittlerweile in Köln lebt und mit seinen verschiedenen Combos Konzerte auf der ganzen Welt spielt, hat er in Mannheim studiert und seine ersten Gehversuche am Schlagzeug in