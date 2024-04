Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. Ob Fotogruppe des Kultur- und Heimatbundes, die Karnevalsvereine oder die Landfrauen – so unterschiedlich die Vereine der Doppelgemeinde auch sein mögen, eine Sache haben sie alle gemeinsam: den Wunsch nach jungen Mitgliedern, die sich in das Vereinsleben einbringen und es in vielerlei Hinsicht bereichern. Und das möglichst auch ins