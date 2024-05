Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Im Juni 2007 hatte der damalige Gemeinderat einstimmig beschlossen, eine Querstraße im Gebiet "Lange Stücke" in Neckarhausen nach Felix Wankel zu benennen. Wenn das Gremium von dessen "brauner Vergangenheit" gewusst hätte, so sagte Bürgermeister Florian König nun am Mittwochabend in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats, wäre die