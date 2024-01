Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Wo steht ein Hebewerk, so groß, dass es in den Himmel ragt? In Neckarhausen. Und wo gibt es weit und breit die beste Dorffastnacht? Auch in Neckarhausen. Ersteres besangen "Die Hütchen" in ihrer lokalkolorierten Darbietung bei der letzten Fastnachtssitzung des Karnevalvereins Kummetstolle (KVK). Der letzten für diese Saison wohlgemerkt. Und die Sache mit der Dorffastnacht – für deren Würdigung sorgte am Samstagabend schon das Publikum selbst, das immer wieder während des fünfstündigen Programms fröhlich ausrastete, während das "Applausometer" zeitweise um Gnade bettelte.

In dieser Kampagne entführten die Kummetstolle ihre Zuschauer in die Welt des Zirkus und in die "Manege der Träume". Gut, Zirkusdirektor und Elferratspräsident Marius Ebert war anfangs nicht recht begeistert von seiner "Chaostruppe", bestehend aus der schwerhörigen Assistenz Geraldine, seinem Zweiten Vorsitzenden, Zauberer Kristijan Cukelj, der beinahe, aber eben nur beinahe, ein Schwert verschluckt hätte, einer Clownsfamilie, und einem Dompteur mit lustlosem Löwen. Wie gut, dass inmitten dieses fragwürdigen Panoptikums eine so hell strahlte, wie die Lichterketten an den Wänden: Kira I. "vom tänzerischen Dreierlei", die Lieblichkeit der Neckarhäuser Narren noch bis zum Heringsessen am 17. Februar. Sie versprach dem närrischen Volk ein einzigartiges und wunderbares Programm, getragen von vielen fleißigen Helfern. Wahre Worte.

Hatte den ganzen bunten Haufen fest im Griff: Elferratspräsident Marius Ebert (5.v.r.), der kurzerhand zum Zirkusdirektor avancierte. Regiert wurde die närrische Schar von Prinzessin Kira I. (M.) Foto: Pilz

Das Programm war hin- und mitreißend, und was Saal- und Tischdeko-Team aus der schlichten Eduard-Schläfer-Halle gemacht hatten, war der Wahnsinn. Da schwebten Schaufensterpuppen in blinkenden Reifen von der Decke, und auf den Tischen standen liebevoll aus Papier gebastelte Zirkuszelte und Clownsfiguren.

Auch die Kostüme waren echte Hingucker, angefangen bei den "Funkinies", die in ihrem Schautanz als Marionetten bezauberten, den "Funken" als prächtige Piraten und später der Garde bei ihrem Regentanz. Und erst die Tenöre. Neckarhausens wunderbarste Kulttruppe bretterte mit großer Freude durch die 1980er- und 1990er-Jahre, als die "Bravo" durch Doktor Sommer die Aufklärung deutscher Teenies übernahm und die Girlgroup Tic Tac Toe "Ich find’ Dich scheiße" sang.

Auch das war wieder so ein Moment, als das Publikum an seine Eskalationsgrenze stieß. Immer wieder standen die Zuschauer in der ausverkauften Halle auf, um mitzuklatschen und mitzusingen. Auch beim in hoher Synchronität dargebotenen Marsch der Garde sowie den tollen Auftritten von Tanzmariechen Tamina Maiwald und dem des Männerballetts. Was Tänzerinnen, Tänzer und Trainer hier leisten, lässt einen jedes Jahr aufs Neue ehrfürchtig staunen.

Dem Wunsch nach mehr Bütten, ein Ergebnis des diesjährigen Klausurtages des Vereins, trugen die Fastnachter Rechnung. Carsten Schüssler fand als "Poschtler" gleich auf Anhieb die für ihn perfekte Rolle mit einer Mischung aus Ortsklatsch, Seitenhieben Richtung Edingen, garniert mit kleinen Schweinereien. Diese Premiere kam nicht nur gut an, sie schrie geradezu nach Wiederholung.

Auch die Schier-Brüder Lenny und Yannick sind im zweiten Jahr als schräges Prinzenpaar nicht mehr von der Bühne wegzudenken. Wie die immer leicht zickige Waltraud V. "vom kleinen Tannenwäldchen" den stets durstigen und dezent minderbemittelten Karl-Heinz I. "von Ast zu Ast aus der Baumkrone" fastnachtstechnisch auf Herz und Nieren prüft, macht einfach Spaß. Aber es lag auch Abschied in der Luft. Schade, wenn es die "Hütchen" nicht mehr geben würde, denn das Quartett, bestehend aus Ehrenpräsident Hansjörg Ebert, Gerd Stein, Musiker Rolf Zaborosch und Pascal Albuzat bringen das Ortsgeschehen musikalisch und textlich auf den Punkt. Oder traurig, wenn Anja Speicher und René Zieher die Bütt verließen. Kein Ehepaar versteht es so perfekt, sich auf diesem hohen Niveau fertigzumachen, wie diese beiden, Stichwort Kosename "Planierraupe".

Eine "vumm annere Ufer" feierte Premiere: Barbara Volk, Tochter des legendären Fastnachters Helmut Kinzig (Kibelas) kam aus "Ladeberg", der einzig wahren Perle am Neckar, und plauderte über Zeiten, als die Telefone noch Brokatmäntelchen hatten. Warum die Gute den Weg über den Neckar nahm? Sie hat ihren Enkel an Neckarhausen verloren – es gibt Schlimmeres. Es war am sehr späten Abend dann Aufgabe von Guiseppe Cortese, das Publikum mit einem Hitfeuerwerk noch einmal zu Höchstleistungen gen Finale zu treiben. Zuvor bedankte sich der Elferratspräsident bei allen Helfern, bei den freundlichen und flinken Bedienungen und bei Gastronom Guiseppe Fallico, aus dessen "Etna" die Speisen kamen.