Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Drei Tage lang wird am Wochenende in Edingen rund um den Messplatz Kerwe gefeiert. Es ist das "wohl urigste Fest im Ortsteil", wie es im Programmheft im Grußwort von Bürgermeister Florian König sowie Kultur- und Heimatbundvorsitzender Markus Schläfer heißt. Die eigene Küche kann in diesen Tagen getrost kalt bleiben – die Straußwirtschaften bieten eine derartige Vielfalt an Spezialitäten auf, da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Inoffizieller Start ist am Samstag, 5. Oktober, um 16 Uhr mit der Eröffnung der Fotoausstellung der Fotogruppe in der Alten Schule. Hier werden auch die Preisträger im Fotowettbewerb prämiert. Direkt im Anschluss geht es auf den Messplatz zum traditionellen Fassbieranstich. Die Inthronisation der Kerwe-Gretel (oder Schlumbel, das weiß in Edingen keiner so genau) findet am Sonntag um 14 Uhr an selber Stelle statt. Das Programm in der Übersicht:

Freitag, 4. Oktober

> Peter Kapp, ab 17 Uhr Pop-Up-Bar, Anna-Bender-Straße 1 (auch am Samstag).

> HelDen-Hofbar, ab 19 Uhr, Grenzhöfer Straße 30 (auch am Samstag ab 18 Uhr).

> Turnverein Edingen, Handball-Klause ab 20 Uhr, Spiegelsaal, Hauptstraße 4.

Samstag, 5. Oktober

> DRK-Edingen, ab 9.30 Uhr "rollende Straußwirtschaft" mit Zwiwwelkuchen und neuem Wein, fester Stand beim Edeka-Völkle.

> DRK-Edingen und Jugendfeuerwehr, ab 15 Uhr "Blaulichtkerwe", Parkplatz Volksbank (auch am Sonntag).

> Bistro Adami, von "elf bis elf" an allen drei Tagen.

> Tanzformation "Lightning", ab 16 Uhr, Waffelstand, Rathausstraße 13 (auch am Sonntag ab 13 Uhr).

> Fotogruppe, Ausstellung 16-18 Uhr, Alte Schule, Rathausstraße (Sonntag von 11-18 Uhr, Montag von 14-18 Uhr).

> Vergnügungspark auf dem Messplatz an allen drei Tagen.

> Edinger Kälble, 16.30 Uhr Eröffnung der Kerwe auf dem Messplatz, dann Straußwirtschaft.

> TVE-Handball, 13.30 Uhr Heimspieltag in der Werner-Herold-Halle, 20 Uhr DJ Febo.

> TV Edingen, 17.30 Uhr Straußwirtschaft, Turnhalle, Hauptstraße 4.

> DJK/Fortuna, ab 15.30 Uhr Straußwirtschaft, 19 Uhr Live-Musik auf dem Parkplatz hinter der Alten Schule in Richtung der Konkordiastraße.

> Beates Knödelklause, 12 Uhr, Parkplatz Volksbank (auch am Sonntag und Montag).

> Jagdfreunde, Straußwirtschaft, Rathausstraße 8 (auch am Sonntag).

> Lokale Agenda BürgerInAktion, ab 17 Uhr Straußwirtschaft im Edinger Schlösschen, Hauptstraße 39 (auch am Sonntag von 11-18 Uhr).

Sonntag, 6. Oktober

> Ökumenischer Gottesdienst, 10 Uhr, Messplatz.

> Edinger Kälble, 10 Uhr Gottesdienst, anschließend Straußwirtschaft, 14 Uhr Inthronisation der Kerwe-Gretel.

> Offene Grüne Liste, "grüne Laube", Rathausstraße.

> Brath und Rothaus, Grenzhöfer Straße 6 (auch am Montag ab 11 Uhr).

> Infostände von den Ökostromern, Kerwe-Treff FDP, Sängereinheit, Nabu in der Rathausstraße.

> TVE-Handball, ab 14.45 Uhr Heimspieltag.

> DJK/Fortuna, ab 11.30 Uhr Straußwirtschaft.

> Landfrauen Edingen, 14-16 Uhr Kaffee & Kuchen, Land-Ei-Bar von 16-20 Uhr, Grenzhöfer Straße 30.

Montag, 7. Oktober

> TVE-Handball, 19 Uhr Kerwe-Abschluss, Spiegelsaal, Hauptstraße 4.

> TV Edingen, 10.30 Uhr Frühschoppen und Mittagessen, Turnhalle, Hauptstraße 4.

> DJK/Fortuna, ab 10.30 Uhr Straußwirtschaft.