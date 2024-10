Von Silke Beckmann

Ladenburg. Betreuungsplätze sind in Ladenburg seit langer Zeit ein heißes, viel und häufig auch emotional diskutiertes Thema, denn im Ort herrschte eklatanter Mangel. Diese Durststrecke ist nun vorbei. "Ich bin sehr glücklich", betonte Bürgermeister Stefan Schmutz: Glücklich, "dass wir am Ende einer sehr langen und strapaziösen Reise sind, was die